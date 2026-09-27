Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό και είναι αμφίβολος για τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Ένα ακόμα πρόβλημα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό στον ημιτελικό του Super Cup -κόντρα στον ΠΑΟΚ- και δεν αγωνίστηκε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να χάνει και να μένει εκτός τελικού.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε σήμερα (27.09.2026) το πρωί εξετάσεις οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί έναν μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό, στο δεξί του πόδι. Όπως διευκρινίζεται από τον Παναθηναϊκό, ο Ισπανός ξεκίνησε άμεσα θεραπεία με την κατάστασή του επανεκτιμάται καθημερινά.

Θυμίζουμε ότι ακολουθεί “διαβολοβδομάδα” στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει κατά σειρά Βιλερμπάν (30.09, 21:15) και Μακάμπι (02.10, 21:15) στο “T-Center”. Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο Ερνανγκόμεθ είναι αμφίβολος για τις δυο αυτές αναμετρήσεις.

Το πρόβλημα αυτό έρχεται να προστεθεί σε μία λίστα ήδη μεγάλη από τραυματίες στον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει εδώ και μέρες στους Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκα, Φαλ, ενώ χθες έπαιξε για πρώτη φορά ο Ρογκαβόπουλος μετά τον τραυματισμό του, δείχνοντας σαφώς ανέτοιμος.

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Αθλητικά
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