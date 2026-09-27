Γερμανία – Ελλάδα: Συνθήματα οπαδών της «γαλανόλευκης» στην πόλη του Άουγκσμπουργκ

Η Εθνική ποδοσφαίρου δίνει “λαμπερό” αγώνα κόντρα στην Γερμανία στη στη “WWK Arena” στο Άουγκσμπουργκ (21:45, Newsit.gr, Alpha, Nova Sports Start), για τη 2η αγωνιστική στον 2ο όμιλο της League A του Nations League. Με την στήριξη των οπαδών της, η γαλανόλευκη θα προσπαθήσει να φέρει ένα ακόμα “μεγάλο” αποτέλεσμα στη διοργάνωση.

Φίλοι της Εθνικής ποδοσφαίρου βρίσκονται ήδη στο Άουγκσμπουργκ και δίνουν το δικό τους γαλανόλευκο… τόνο στην πόλη, αρκετές ώρες πριν την έναρξη του αγώνα με τη Γερμανία.

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Ο “Γαλανόλευκος Φάρος” βρίσκεται ήδη στην γερμανική πόλη, ενώ στη “WWK Arena” υπολογίζεται πως θα βρεθούν πάνω από 6.000 Έλληνες φίλαθλοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του “Γ.Φ.”, Νίκος Φλέγκας! Από μόνη της, η ΕΠΟ εξασφάλισε 2.200 εισιτήρια για την αναμέτρηση.

«Ελλάς ολέ, ολέ» από τους οπαδούς της Εθνικής ποδοσφαίρου, με τέσσερα τύμπανα και την τρομπέτα να δίνουν το σύνθημα για το νέο “μεγάλο” αποτέλεσμα της Ελλάδας στο Nations League.