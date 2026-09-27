Ο Ιβάν Σαββίδης ξανά στην προπόνηση του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις, μετά το ρεπό που είχαν οι παίκτες, με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, να δίνει για ακόμη μία φορά φέτος το “παρών” στη Νέα Μεσημβρία.

Χωρίς τους διεθνείς, αλλά με καλή ψυχολογία και νέα πρόσωπα, η Νέα Μεσημβρία γέμισε και πάλι με κόσμο και η δουλειά ενόψει της επανέναρξης της Super League. Ο Ιβάν Σαββίδης, αφού παρακολούθησε το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών, συνομίλησε με τα στελέχη και το αγωνιστικό τμήμα του “δικεφάλου”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήταν εγκάρδιος, μίλησε με θερμά λόγια στους ποδοσφαιριστές και τους συνεχάρη για τα τελευταία θετικά αποτελέσματα της ομάδας. Αυτή είναι η τρίτη συνολικά φορά που ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας, ενώ έχουν υπάρξει κι άλλες φορές, για τις οποίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί λεπτομέρειες στο ευρύ κοινό.

Στα της προπόνησης, οι Χατζηδιάκος και Λουσέ προπονήθηκαν κανονικά με το υπόλοιπο γκρουπ. Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, ο Ελουστόντο υποβλήθηκε σε πρόγραμμα θεραπείας μετά το χτύπημα που δέχθηκε στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, ενώ οι Γιαννούλης και Ντεσπόντοφ προπονήθηκαν ατομικά στο γήπεδο.

Την Δευτέρα (28.09.2026) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:30 στη αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας”.