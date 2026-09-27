Γερμανία – Ελλάδα: Η ώρα του αγώνα και τα κανάλια που θα μεταδώσουν την αναμέτρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Nations League

Μια νέα “μεγάλη” βραδιά θέλει να φτιάξει η Εθνική ποδοσφαίρου! Η Ελλάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας της Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League και θα επιδιώξει να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από τη “WWK Arena”.

Η Εθνική ποδοσφαίρου μπήκε με το… δεξί στο Nations League, πριν από λίγα 24ωρα. “Λύγισε” στις καθυστερήσεις τη Σερβία στο Βελιγράδι (1-2 με ανατροπή) και πανηγύρισε τους τρεις πόντους στην πρώτη της συμμετοχή στη League A του Nations League.

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Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του στρέφουν την προσοχή τους στη 2η αγωνιστική του Β’ Ομίλου, στην οποία η γαλανόλευκη φιλοξενείται από τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ στο Άουγκσμπουργκ.

Το Γερμανία – Ελλάδα θα κάνει “σέντρα” στις 21:45 και θα μεταδοθεί από τον ALPHA και το Novasports Start. Φυσικά, θα υπάρχει και live μετάδοση για την εξέλιξη της αναμέτρησης από το Newsit.gr.

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων της Κυριακής:

16:00 Nations League: Λιθουανία – Αζερμπαϊτζάν / Novasports Prime

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19:00 Nations League: Αυστρία – Κόσοβο / Novasports Start

19:00 Nations League: Γιβραλτάρ – Ανδόρα / Novasports 4HD

19:00 Nations League: Δανία – Ουαλία / Novasports 3HD

19:00 Nations League: Σερβία – Ολλανδία / Novasports 2HD, ALPHA

21:45 Nations League: Γερμανία – Ελλάδα / Novasports Start, ALPHA

21:45 Nations League: Ισραήλ – Ιρλανδία / Novasports 2HD

21:45 Nations League: Νορβηγία – Πορτογαλία / Novasports 1HD