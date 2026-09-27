Γερμανία – Ελλάδα: Δεν παίζει ούτε ο Σλότερμπεκ κόντρα στην Εθνική ποδοσφαίρου

Διαφοροποίηση στην 23άδα της Γερμανίας από τον Γιούργκεν Κλοπ, ενόψει του αποψινού αγώνα της με την Εθνική Ελλάδας στη “WWK Arena” του Άουγκσμπουργκ (21:45, Newsit.gr, Alpha, Nova Sports Start) για τον 2ο όμιλο της League A του Nations League

Από τον αγώνα της Γερμανίας στην έδρα της Ολλανδίας για την πρεμιέρα του Nations League (1-1), ο Γιούργκεν Κλοπ έχασε τους Μουσιάλα και Χάβερτς ο οποίοι τραυματίστηκαν (οι Φλόριαν Βιρτς και Τζόναθαν Μπούρκαρντ πήραν τη θέση τους στην αποστολή). Λίγο πριν από τη “σέντρα” του ματς με την Εθνική Ελλάδας, υπήρξε νέα αλλαγή στο ρόστερ των “πάντσερ”

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Συγκριτικά με τις προηγούμενες επιλογές, ο Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Σλότερμπεκ (δεν έχει διευκρινισθεί εάν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού) συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή τον Μπαμπασέ Κόντε.

Θυμίζουμε ότι ο Κοντέ είχε μείνει εκτός από την αποστολή της ομάδας για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής με την Ολλανδία.

Η 23άδα της Γερμανίας:

Τερ Στέγκεν, Ντάμεν, Νίμπελ, Μπίσεκ, Ρόσενφελντερ, Τα, Τρόι, Βάγκνομαν, Μπράουν, Μπέρενς, Ένγκελχαρντ, Κίμιχ, Φούριχ, Νμέτσα, Σάντε, Αμίρι, Κοντέ, Σταχ, Βιρτς, Αντεγέμι, Γκνάμπρι, Μπούρκαρντ, Εμπντουαλίμπ