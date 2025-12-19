Παναθηναϊκός: Στο Telekom Center Athens για να αποθεωθεί η ομάδα μπάσκετ γυναικών πριν τον αγώνα με τον Ηρακλή

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ετοιμάζει μία μίνι γιορτή το απόγευμα του Σαββάτου (20/12/2025) στο Telekom Center Athens, όπου στο παιχνίδι με τον Ηρακλή θα έχει την τιμητική της η ομάδα μπάσκετ γυναικών του συλλόγου.

Τα “κορίτσια” του Παναθηναϊκού έκαναν την απόλυτη υπέρβαση, πετώντας εκτός Eurocup τον πανίσχυρο Ερυθρό Αστέρα και πανηγύρισαν ιστορική πρόκρισης στις “16” καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δείχνοντας για ακόμα μία φορά την ενότητα του συλλόγου, ενημέρωσε πως οι θριαμβεύτριες του Βελιγραδίου και πρωτοπόρες της Α1 γυναικών, θα βρεθούν στο Telekom Center Athens, προκειμένου να αποθεωθούν από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού μας για την πρόκρισή της στη φάση των 16 του EuroCup Γυναικών, έπειτα από τις δύο νίκες της επί του Ερυθρού Αστέρα.



Το Σάββατο, στον αγώνα με τον Ηρακλή (20/12, 18:15), η Σελέν Ερντέμ και οι αθλήτριές της θα βρεθούν στο… pic.twitter.com/T1hWGt1zqy — Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 19, 2025

Αυτή θα είναι και η τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού για το 2025, οπότε το κλίμα θα είναι γιορτινό.