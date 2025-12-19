Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Στο Telekom Center Athens για να αποθεωθεί η ομάδα μπάσκετ γυναικών πριν τον αγώνα με τον Ηρακλή

Τα "κορίτσια" του Παναθηναϊκού πανηγύρισαν τεράστια πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα στους "16" του Eurocup
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ετοιμάζει μία μίνι γιορτή το απόγευμα του Σαββάτου (20/12/2025) στο Telekom Center Athens, όπου στο παιχνίδι με τον Ηρακλή θα έχει την τιμητική της η ομάδα μπάσκετ γυναικών του συλλόγου.

Τα “κορίτσια” του Παναθηναϊκού έκαναν την απόλυτη υπέρβαση, πετώντας εκτός Eurocup τον πανίσχυρο Ερυθρό Αστέρα και πανηγύρισαν ιστορική πρόκρισης στις “16” καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δείχνοντας για ακόμα μία φορά την ενότητα του συλλόγου, ενημέρωσε πως οι θριαμβεύτριες του Βελιγραδίου και πρωτοπόρες της Α1 γυναικών, θα βρεθούν στο Telekom Center Athens, προκειμένου να αποθεωθούν από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Αυτή θα είναι και η τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού για το 2025, οπότε το κλίμα θα είναι γιορτινό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
138
113
95
88
83
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo