Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς: Ο Καλάμπρια με καταπληκτικό τελείωμα έκανε το 2-1 για τους πράσινους

Ο Ιταλός έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ το «τριφύλλι»
Ο Καλάμπρια πανηγυρίζει το γκολ του
Ο Καλάμπρια πανηγυρίζει το γκολ του/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια έβαλε ένα πολύ όμορφο γκολ στο ΟΑΚΑ και έβαλε ξανά τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ κόντρα στην Στουρμ Γκρατς.

Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 της Στουρμ Γκρατς χάρη στην πολύ ωραία ενέργεια του Καλάμπρια. Ο Ιταλός, αφού πέρασε με λίγη τύχη τον προσωπικό του αντίπαλο εκτέλεσε τον τερματοφύλακα των Αυστριακών με το δεξί.

 

Το τελείωμα του Ιταλού με τον δεξί ήταν αυτό που έφερε το τριφύλλι μπροστά στο σκορ και έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το ΟΑΚΑ.

