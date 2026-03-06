Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Τα καλά νέα με Ίνγκασον και Σάντσες και οι σκέψεις ενόψει Λεβαδειακού και Μπέτις

Οι δυο παίκτες φαίνεται πως είναι διαθέσιμοι για τον Ράφα Μπενίτεθ
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Πέμπτης (05.03.2026), με τους Ίγκασον και Σάντσες να κάνουν μαγνητική, έχοντας γίνει αναγκαστική αλλαγή στο εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής με τον ΟΦΗ.

Ο Παναθηναϊκός βρισκόταν σε… αναμμένα κάρβουνα για τους δυο παίκτες, ενόψει του κρίσιμου ματς στην έδρα του Λεβαδειακού, αλλά τα νέα που πήρε από τις εξετάσεις των δυο παικτών ήταν ευχάριστα.

Τόσο η κατάσταση του Ίνγκασον, όσο και του Σάντσες δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο αμφότεροι ενδέχεται να προφυλαχθούν στο ματς της Κυριακής (08.03.2026) με τον Λεβαδειακό, προκειμένου να είναι “ετοιμοπόλεμοι” για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ στις 12 Μαρτίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
156
73
56
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo