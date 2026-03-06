Παναθηναϊκός: Τα καλά νέα με Ίνγκασον και Σάντσες και οι σκέψεις ενόψει Λεβαδειακού και Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Πέμπτης (05.03.2026), με τους Ίγκασον και Σάντσες να κάνουν μαγνητική, έχοντας γίνει αναγκαστική αλλαγή στο εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής με τον ΟΦΗ.

Ο Παναθηναϊκός βρισκόταν σε… αναμμένα κάρβουνα για τους δυο παίκτες, ενόψει του κρίσιμου ματς στην έδρα του Λεβαδειακού, αλλά τα νέα που πήρε από τις εξετάσεις των δυο παικτών ήταν ευχάριστα.

Τόσο η κατάσταση του Ίνγκασον, όσο και του Σάντσες δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο αμφότεροι ενδέχεται να προφυλαχθούν στο ματς της Κυριακής (08.03.2026) με τον Λεβαδειακό, προκειμένου να είναι “ετοιμοπόλεμοι” για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ στις 12 Μαρτίου.