Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια του Αταμάν στους παίκτες και οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου

Το “πάρτι” των πρασίνων για την κατάκτηση του Κυπέλλου συνεχίστηκε στα αποδυτήρια
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο κυρίαρχος του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας που έγινε στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε το τρόπαιο, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 79-68 και σηκώνοντας την κούπα για 22η στην ιστορία της.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, γιορτάζοντας με την ψυχή τους την επιτυχία, αρχικά στο παρκέ του κλειστού του Ηρακλείου και στη συνέχεια στα αποδυτήρια.

Σε κλίμα απόλυτης ευφορίας, οι πράσινοι έβγαλαν πανηγυρικές φωτογραφίες και φώναξαν συνθήματα -με το τρόπαιο αγκαλιά- με τον Εργκίν Αταμάν να βρίσκεται στο επίκεντρο των στιγμών και τον Χέιζ-Ντέιβις να τις “τραβάει” με την κάμερά του.

Ο Τούρκος τεχνικός πέρασε από όλους τους παίκτες και τους έδωσε συγχαρητήρια για την επιτυχία τους.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Τα “πράσινα” επινίκια ολοκληρώθηκαν με ένα χειροκρότημα των παικτών προς τον Τούρκο κόουτς και ένα “ζντο” γύρω από το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
202
141
93
92
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo