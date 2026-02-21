Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια του Αταμάν στους παίκτες και οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο κυρίαρχος του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας που έγινε στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε το τρόπαιο, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 79-68 και σηκώνοντας την κούπα για 22η στην ιστορία της.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, γιορτάζοντας με την ψυχή τους την επιτυχία, αρχικά στο παρκέ του κλειστού του Ηρακλείου και στη συνέχεια στα αποδυτήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κλίμα απόλυτης ευφορίας, οι πράσινοι έβγαλαν πανηγυρικές φωτογραφίες και φώναξαν συνθήματα -με το τρόπαιο αγκαλιά- με τον Εργκίν Αταμάν να βρίσκεται στο επίκεντρο των στιγμών και τον Χέιζ-Ντέιβις να τις “τραβάει” με την κάμερά του.

Ο Τούρκος τεχνικός πέρασε από όλους τους παίκτες και τους έδωσε συγχαρητήρια για την επιτυχία τους.

Τα “πράσινα” επινίκια ολοκληρώθηκαν με ένα χειροκρότημα των παικτών προς τον Τούρκο κόουτς και ένα “ζντο” γύρω από το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας.