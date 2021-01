Παναθηναϊκός: Τελειώνει ο Κάτας από την Χάποελ και φοράει τα πράσινα

Όλα δείχνουν πως… ανοίγει ο δρόμος για την άφιξη του Όντετ Κάτας στον πάγκο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Όντετ Κάτας δείχνει έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, φαίνεται πως τα έχει.. βρει με το «τριφύλλι», αλλά πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η συνεργασία του με την Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ του Ισραήλ, η Χάποελ Ιερουσαλήμ το.. πήρε απόφαση και ψάχνει τον αντικαταστάτη του 46χρονου τεχνικού, την ώρα που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για το «διαζύγιο».

Hapoel Jerusalem will appoint a foreign head coach instead of Oded Kattash