Παναθηναϊκός: Τέλος κι επίσημα ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, καθώς ο Σέρβος μπακ συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Καραγκιουμρούκ.

Μετά από 2,5 χρόνια στον Παναθηναϊκό, ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς έχασε τη θέση του στο ροτέισον της ομάδας και έτσι αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τον ίδιο να δίνει τα χέρια με την Καραγκιουμρούκ στην Τουρκία, η οποία και έκανε με τη σειρά της επίσημα γνωστή, την απόκτηση του Σέρβου μπακ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αμυντικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Τριφυλλιού τον Ιούνιο του 2023 κι έδειξε εξ αρχής τις ικανότητές του.

Μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του «σφράγισε» την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα Play off του Champions League, ευστοχώντας στο τελευταίο πέναλτι του Τριφυλλιού στη ρεβάνς με τη Μαρσέιγ. Στα 2,5 χρόνια παραμονής του στην ομάδα καθιερώθηκε βασικός, προσφέροντας γκολ και ασίστ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Φίλιπ, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε ο,τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!.

Η ανακοίνωση της Καραγκιουμρούκ

«Ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς στη Φατίχ Καραγκιουμρούκ.

Ο σύλλογός μας ήρθε σε συμφωνία με τον αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, Φίλιπ Μλαντένοβιτς, για τον δανεισμό του μέχρι το τέλος της σεζόν. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ, η Κολωνία, η Σταντάρ Λιέγης και η Λέγκια Βαρσοβίας, ενώ έχει φορέσει 34 φορές τη φανέλα της Εθνικής Σερβίας.

Καλωσορίζουμε τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με την ερυθρόμαυρη φανέλα μας».