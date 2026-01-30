Παναθηναϊκός: Τέλος κι επίσημα ο Ντάνιελ Μαντσίνι

Μετά από τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό, ο Ντάνιελ Μαντσίνι αποτελεί και τυπικά παρελθόν για τους “πράσινους”, αφού δεν υπολογιζόταν πλέον από τον Ράφα Μπενίτεθ στην ομάδα.

Ο Ντάνιελ Μαντσίνι είχε αποκτηθεί με προσωπική πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να κάνει τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, αποτελώντας σταθερά μία εναλλακτική λύση για τους “πράσινους”. Ο Αργεντινός ολοκλήρωσε έτσι την παρουσία του στον Παναθηναϊκό και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός