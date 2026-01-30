Παναθηναϊκός: Τέλος κι επίσημα ο Ντάνιελ Μαντσίνι

Μετά από τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό, ο Ντάνιελ Μαντσίνι αποτελεί και τυπικά παρελθόν για τους “πράσινους”, αφού δεν υπολογιζόταν πλέον από τον Ράφα Μπενίτεθ στην ομάδα.
Ο Ντάνιελ Μαντσίνι είχε αποκτηθεί με προσωπική πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να κάνει τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, αποτελώντας σταθερά μία εναλλακτική λύση για τους “πράσινους”. Ο Αργεντινός ολοκλήρωσε έτσι την παρουσία του στον Παναθηναϊκό και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Τριφυλλιού τον Ιανουάριο του 2023. Στην τριετή παραμονή του βοήθησε την προσπάθεια της ομάδας και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
Ντάνιελ, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!».