Παναθηναϊκός: Το αδιανόητο κάρφωμα του Ναν και η τρίποντη «βόμβα» του Χέιζ-Ντέιβις κόντρα στη Dubai BC

Δυο φάσεις που καθόρισαν τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Dubai BC μέσα στο Σαράγεβο (104-107), για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκαναν τα “μαγικά” τους!

Με τον Παναθηναϊκό να δέχεται την πίεση της Dubai BC, οι Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, “καθάρισαν” το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στην τελευταία περίοδο. Οι δύο Αμερικανοί πήραν την κατάσταση στα χέρια τους στο τέταρτο δεκάλεπτο, σημειώνοντας τους 24 από τους συνολικά 26 πόντους των «πράσινων» κόντρα στην ομάδα από τα ΗΑΕ, σε αυτό το διάστημα.

Ο Κέντρικ Ναν τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, πετυχαίνοντας τους 11 εξ αυτών στην τέταρτη περίοδο, με τρία δίποντα, ένα τρίποντο και δύο εύστοχες βολές. Μάλιστα, ο Αμερικανός έκανε ένα συγκλονιστικό κάρφωμα σε άμυνα του Άντερσον, το οποίο και πανηγύρισε έξαλλα.

Απ’ τη μεριά του, ο Χέιζ-Ντέιβις ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, βάζοντας τους 13 από αυτούς στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τρία τρίποντα, ένα δίποντο και 2/2 βολές. Το τελευταίο του τρίποντο στο ματς -λίγο πριν τη λήξη του- ήταν μια… μαγαιριά στην προσπάθεια της Dubai BC.

POV: what played in @NIGEL_HAYES head during that shot pic.twitter.com/vkpWVHPGYZ — EuroLeague (@EuroLeague) March 24, 2026

Ναν και Χέιζ-Ντέιβις έδειξαν για μια ακόμα φορά ότι μπορούν τα τραβήξουν τον Παναθηναϊκό, όταν η μπάλα “καίει”, δείχνοντας την εκτελεστική του δεινότητα στα κρίσιμα σημεία.