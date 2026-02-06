Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Το καυστικό σχόλιο του Ναν στο ενδεχόμενο να γίνει ο Ντέιβις ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης

Ο Αμερικανός σχολίασε στο instagram με αφοπλιστικό τρόπο
Ο Κέντρικ Ναν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Νάιτζελ Χέις – Ντέιβις είναι πλέον ελεύθερος μετά την αποδέσμευση από τους Μπακς και τα σενάρια για επιστροφή στην Ευρώπη δίνουν και παίρνουν. Πολλά από αυτά εμπλέκουν και τον Παναθηναϊκό στις ομάδες που τον θέλουν. Ο Κέντρικ Ναν σχολίασε το γεγονός ότι θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης σε περίπτωση επιστροφής.

«Έλα αδερφέ. Καταλαβαίνω, κέρδισες τον τίτλο του MVP των περσινών τελικών (σ.σ. του περσινού Final Four), αλλά υπάρχουν επίπεδα σε αυτά πράγματα, με όλο τον σεβασμό», έγραψε ο Ναν σε σχόλιο στο instagram κάτω από ένα ποστ που έκανε τον Ντέιβις τον πιο πλουσιοπάροχα αμειβόμενο στην Ευρώπη.

Το σχόλιο του Ναν

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού άνοιξε ένα θέμα που σίγουρα θα έχει πολλή κουβέντα και σε ενδεχόμενη επιστροφή του Ντέιβις στην Ευρώπη θα έχει ενδιαφέρον η συνύπαρξή τους στο παρκέ είτε ως συμπαίκτες είτε ως αντίπαλοι.

