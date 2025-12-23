Παναθηναϊκός: Το μέλλον του Γιούρτσεβεν και η επιστροφή του Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις στην Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν δεν θέλει να κάνει καμία άλλη αλλαγή στο ρόστερ του, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στους τέσσερις ψηλούς που υπάρχουν. Στον Ματίας Λεσόρ, τον Ρίσον Χολμς, τον Κένεθ Φαρίντ και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Ο Ματίας Λεσόρ είναι μία ξεχωριστή περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τον περιμένει να επιστρέψει στη δράση, χωρίς να τον πιέζει. Ο Γάλλος σέντερ είναι όλο και καλύτερα και φαίνεται ότι δεν θα αργήσει να πατήσει και πάλι παρκέ.

Ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τη Ζαλγκίρις ότι οι γιατροί είναι αισιόδοξοι και ότι χρειάζεται οι πράσινοι να περιμένουν ακόμα ένα μήνα.

“Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για τον Λεσόρ. Πρέπει να περιμένουμε άλλον έναν μήνα για να τσεκάρουμε την κατάστασή του. Είμαστε αισιόδοξοι”, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν για τον Ματίας Λεσόρ.

Προς παραμονή ο Ομέρ Γιούρτσεβεν

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είναι ο μοναδικός ψηλός του Παναθηναϊκού που δεν ήταν δεδομένη η παραμονή του στην ομάδα το 2026. Ωστόσο, το πιθανότερο σενάριο είναι να συνεχίσει κανονικά στο πράσινο ρόστερ.

Ο Τούρκος σέντερ μετά την επιστροφή από τον τελευταίο τραυματισμό του, πραγματοποιεί αρκετά καλές εμφανίσεις και φαίνεται πως θα εξαργυρώσει αυτή του τη φόρμα συνεχίζοντας στο τριφύλλι.

“Θα δούμε. Αυτές τις ημέρες η διοίκησή μας μιλάει με τους μάνατζέρ του. Φυσικά δεν θέλουμε να χαλάσουμε την ομάδα και να βγάλουμε παίκτες από το σύστημα. Αλλά είναι ελεύθερος και θα πάρει την απόφασή του. Στα τελευταία 2-3 παιχνίδια είχε σημαντική συνεισφορά. Με τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να γίνει ο πρώτος σέντερ της ομάδας κι ελπίζω να πάρει μια καλή απόφαση για την καριέρα του”, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν για τον Γιούρτσεβεν, ο οποίος ανέτρεψε τα δεδομένα και λογικά θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό.