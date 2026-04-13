Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Το νέο γήπεδο στο Βοτανικό έχει πάρει μορφή και προκαλεί ενθουσιασμό στους πράσινους οπαδούς

Συνεχίζονται αδιάκοπα τα έργα για την δημιουργία του νέου «σπιτιού» των πρασίνων
Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού
Εικόνα από drone πάνω από τα έργα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας γηπέδου και τα έργα στο Βοτανικό προχωρούν με γοργούς ρυθμούς για να επιτευχθεί ο στόχος να είναι έτοιμο το Μάιο του 2027.

Τη Δευτέρα του Πάσχα (13/04/26) ένα βίντεο από drone πάνω από τα έργα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού κυκλοφόρησε στα social media και έφερε το χαμόγελο στους φίλους των πρασίνων, σε μία περίοδο που η ομάδα προετοιμάζεται για το ντέρμπι αιωνίων για την Super League, με την ομάδα του Μπενίτεθ να απέχει 13 βαθμούς από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και 8 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

 

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα παραδοθεί το Μάιο του 2027 σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ενώ μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχει κατασκευαστεί το 50% του έργου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo