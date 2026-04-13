Παναθηναϊκός: Το νέο γήπεδο στο Βοτανικό έχει πάρει μορφή και προκαλεί ενθουσιασμό στους πράσινους οπαδούς

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας γηπέδου και τα έργα στο Βοτανικό προχωρούν με γοργούς ρυθμούς για να επιτευχθεί ο στόχος να είναι έτοιμο το Μάιο του 2027.

Τη Δευτέρα του Πάσχα (13/04/26) ένα βίντεο από drone πάνω από τα έργα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού κυκλοφόρησε στα social media και έφερε το χαμόγελο στους φίλους των πρασίνων, σε μία περίοδο που η ομάδα προετοιμάζεται για το ντέρμπι αιωνίων για την Super League, με την ομάδα του Μπενίτεθ να απέχει 13 βαθμούς από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και 8 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα παραδοθεί το Μάιο του 2027 σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ενώ μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχει κατασκευαστεί το 50% του έργου.