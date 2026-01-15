Παναθηναϊκός: Το «πάνω απ’ το πτώμα μου» του Μπακασέτα και τα συγχαρητήρια του Αλαφούζου στην «πράσινη» παρακάμερα

Με πρωταγωνιστή τον Τάσο Μπακασέτα, που πέτυχε χατ-τρικ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 τον Άρη στο ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Τάσος Μπακασέτας αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ, όπως και οι Ανδρέας Τετέι και Παύλος Παντελίδης, που βοήθησαν τα μέγιστα στη νίκη των “πρασίνων” επί του Άρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ζαρουρί πήρε τη μπάλα του προημιτελικού και την έδωσε στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, με τον Τάσο Μπακασέτα να μη την αφήνει από… τα μάτια του.

Αρχικά, τον Τάσο Μπακασέτα υποδέχθηκαν στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Τάκης Φύσσας και το στέλεχος του Παναθηναϊκού, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, με τον δεύτερο να τον πειράζει και να του λέει ότι θα του πάρει τη μπάλα.

“Πάνω από το πτώμα μου” απάντησε ο χαμογελαστός Μπακασέτας, ο οποίος στη συνέχεια δέχθηκε και τα συγχαρητήρια του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου. Ο ισχυρός άνδρας των “πρασίνων” περίμενε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού, για να τους συγχαρεί για την επιτυχία της ομάδας στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Όλα αυτά και άλλα πολλά, μέσα από την παρακάμερα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός