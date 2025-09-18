Παναθηναϊκός: Το πρώτο καλάθι του Τολιόπουλου στα πράσινα και το buzzer beater τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρτιζάν με 91-82 στην John Cain Arena στην πρεμιέρα του Παύλος Γιαννακόπουλος στη Μελβούρνη, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να κάνει την πρώτη του ανεπίσημη εμφάνιση με την πράσινη φανέλα.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αλλά και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος συστήθηκαν στους φίλους του Παναθηναϊκού, μιας και το φιλικό στην Αυστραλία ήταν τηλεοπτικό.

Ο Ρογκαβόπουλος είχε αγωνιστεί και στα δύο προηγούμενα φιλικά του Παναθηναϊκού στην Αθήνα, ενώ για τον Τολιόπουλο αυτό ήταν το πρώτο τεστ, καθώς απουσίαζε με την Εθνική Ελλάδας.

Ο Ρογκαβόπουλος μέτρησε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Τολιόπουλος αγωνίστηκε για σχεδόν 19 λεπτά και σκόραρε 7 πόντους, μαζεύοντας 3 ριμπάουντ και μοιράζοντας 4 ασίστ.