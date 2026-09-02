ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-4: «Πάρτι» για τους Πειραιώτες στη Λάρισα και ξεκίνημα με νίκη στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Με μία επιβλητική εμφάνιση στην AEL FC Arena, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας την ΑΕΛ Novibet με 4-0, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και μπήκε με το… δεξί στη διοργάνωση. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την αρχή του αγώνα και άνοιξε το σκορ λίγο πριν το ημίχρονο με το πρώτο γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες με την ερυθρόλευκη φανέλα, για να κάνει… παρέλαση με τρία ακόμη τέρματα στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

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Το παιχνίδι

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε εξαιρετικούς στο ξεκίνημα του αγώνα τους Ζέλσον Μαρτίνς και Αρμάντο Γκονζάλες, με τον Μεξικανό επιθετικό να είναι μέσα σε όλες τις φάσεις και να… ανοίγει τελικά λογαριασμό με τους Πειραιώτες στο 34ο λεπτό του αγώνα.

Από ωραία σέντρα του Κώστα Φορτούνη στο δεύτερο δοκάρι, ο νέος στράικερ του Ολυμπιακού σκόραρε με κεφαλιά και “έγραψε” το 1-0 για την ομάδα του, βάζοντας τις βάσεις για μία άνετη επικράτηση.

Η ΑΕΛ είχε από την πλευρά της μία καλή φάση από λάθος του Πόποβιτς, με τον Κάρμο να κόβει πάνω στη γραμμή ένα πλασέ του Νοικοκύρη, αλλά “κατέρρευσε” στο δεύτερο ημίχρονο.

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Ο Ολυμπιακός βρήκε δύο τέρματα στο πρώτο δεκάλεπτο μετά την ανάπαυλα, με τον Σα να σκοράρει με δυνατό σουτ από κοντά στο 48′ και τον Μπρούνο να δίνει διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας του, με το 3-0 στο 54′.

Οι Πειραιώτες “κυριάρχησαν” πλήρως στο υπόλοιπο του αγώνα και πέτυχαν ένα τέταρτο γκολ με τον Ρόκα στο 66′, με τη βοήθεια και της τύχης, αφού ο Ισπανός επιθετικός μπήκε ουσιαστικά με την μπάλα στα δίχτυα, για το 4-0.

Ο Ολυμπιακός πήρε έτσι μία επιβλητική νίκη στην έδρα της ΑΕΛ Novibet και ξεκίνησε ιδανικά την παρουσία του στη φετινή League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι συνθέσεις στο ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός

ΑΕΛ Novibet (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Μελίσσας, Σάκιτς (75′ Αγαπάκης), Τσελεπίδης, Ρισβάνης, Μπούσης (61′ Γκρόζος), Νοικοκυράκης, Τσινγκάρας, Παπαγεωργίου (61′ Σίλβα), Αλμπάνης (77′ Μακρής), Ζτούπης, Νίτσος (61′ Καμπετσής).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Κουτσογούλας (81′ Μπακούλας), Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο (63′ Τικνιζιάν), Φρόιλερ, Φίλης, Σα (81′ Πέντερσεν), Μαρτίνς (63′ Ρόκα), Φορτούνης, Γκονσάλες (81′ Ζότα Σίλβα).