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Αθλητικά

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ live για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

«Επανάληψη» του περσινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στην πρώτη αγωνιστική της League Phase
Ο Ούγκρεσιτς
Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Πρώτη αγωνιστική της League Phase
0 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Ο Ούγκρεσιτς σε προσπάθειά του κόντρα στον ΟΦΗ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε μία άτυπη ρεβάνς για τον περσινό τελικό της διοργάνωσης, όπου οι Κρητικοί κατέκτησαν το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία τους.

22:49 | 02.09.2026
37'

Αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ με τον Σανταμαρία να περνάει εκτός λόγω ενοχλήσεων και τον Σορετίρε να παίρνει τη θέση του

22:48 | 02.09.2026
Η χαμένη ευκαιρία του Ζίβκοβιτς!

22:42 | 02.09.2026
Το σουτ του Αποστολάκη!

22:37 | 02.09.2026
27'
Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Ζίβκοβιτς συνέκλινε στην περιοχή από δεξιά και πλάσαρε από κοντά, με τον Χριστογεώργο να πέφτει και να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια

22:35 | 02.09.2026
22'

Μακρινό σουτ του Αποστολάκη, με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ

22:35 | 02.09.2026
20'

Από σέντρα του Κένι από δεξιά, ο Μύθου έβαλε την προβολή αλλά αστόχησε

22:34 | 02.09.2026

22:26 | 02.09.2026

Πολύ βροχή στην Τούμπα, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν να βρουν ρυθμό, μετά το επιθετικό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ

22:25 | 02.09.2026

Από το κόρνερ, ο Μιχαηλίδης έκανε το σουτ αλλά αστόχησε αρκετά

22:20 | 02.09.2026
10'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ωραίο τακουνάκι από τον Ζίβκοβιτς, με τον Ούγκρεσιτς να πλασάρει από κοντά, αλλά την μπάλα να κοντράρει και να περνάει κόρνερ

22:16 | 02.09.2026

Ντεμπούτο κάνει για τον ΠΑΟΚ στο ματς ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ενώ ο ΟΦΗ δεν έχει στην αποστολή του τον Τιάγκο Νους που ταξιδεύει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό

 

Ο Τιάγκο Νους
Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον ΟΦΗ για τον Τιάγκο Νους
Προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, που περιλαμβάνει ποσοστό μεταπώλησης, αλλά και επέκταση του δανεισμού του Αθανασίου στους Κρητικούς μέχρι το 2028
22:11 | 02.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
22:11 | 02.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολυχρόνης, με τον Φωτιά στο VAR

22:10 | 02.09.2026
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ


Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Κόντρος

21:58 | 02.09.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ


Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου

21:57 | 02.09.2026

Ο ΠΑΟΚ θα ψάξει έτσι... ρεβάνς για την ήττα του στον τελικό, με τον ΟΦΗ να ξεκινάει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του

21:57 | 02.09.2026

Μετά τη "μονομαχία" τους στον περσινό τελικό της διοργάνωσης, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα βρεθούν ξανά αντιμέτωπες, αυτή τη φορά για την πρεμιέρα τους στη League Phase

21:56 | 02.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ για την πρώτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

21:56 | 02.09.2026
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