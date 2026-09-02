Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε μία άτυπη ρεβάνς για τον περσινό τελικό της διοργάνωσης, όπου οι Κρητικοί κατέκτησαν το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία τους.
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ live για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας
Αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ με τον Σανταμαρία να περνάει εκτός λόγω ενοχλήσεων και τον Σορετίρε να παίρνει τη θέση του
Ο Ζίβκοβιτς συνέκλινε στην περιοχή από δεξιά και πλάσαρε από κοντά, με τον Χριστογεώργο να πέφτει και να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια
Μακρινό σουτ του Αποστολάκη, με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ
Από σέντρα του Κένι από δεξιά, ο Μύθου έβαλε την προβολή αλλά αστόχησε
Πολύ βροχή στην Τούμπα, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν να βρουν ρυθμό, μετά το επιθετικό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ
Από το κόρνερ, ο Μιχαηλίδης έκανε το σουτ αλλά αστόχησε αρκετά
Ωραίο τακουνάκι από τον Ζίβκοβιτς, με τον Ούγκρεσιτς να πλασάρει από κοντά, αλλά την μπάλα να κοντράρει και να περνάει κόρνερ
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολυχρόνης, με τον Φωτιά στο VAR
Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Κόντρος
Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου
Ο ΠΑΟΚ θα ψάξει έτσι... ρεβάνς για την ήττα του στον τελικό, με τον ΟΦΗ να ξεκινάει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του
Μετά τη "μονομαχία" τους στον περσινό τελικό της διοργάνωσης, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα βρεθούν ξανά αντιμέτωπες, αυτή τη φορά για την πρεμιέρα τους στη League Phase
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ για την πρώτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας
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