ΠΑΟΚ – ΟΦΗ live για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε μία άτυπη ρεβάνς για τον περσινό τελικό της διοργάνωσης, όπου οι Κρητικοί κατέκτησαν το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία τους.