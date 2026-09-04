Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Τεντογλου και Καραλή στο Diamond League, Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (04.09.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Ο αγώνας του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League των Βρυξελλών, το φιλικό του μπασκετικού Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε, αλλά και οι αγώνες των Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ για τα πρωταθλήματα σε Premier League και La Liga -αντίστοιχα- ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (04.09.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

13:30 ΑΝΤ1+ Formula1 Italia Practice 1

17:00 ΑΝΤ1+ Formula1 Italia 2026 Practice 2

18:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας Crete International Basketball Tournament

19:30 Novasports 2HD Ανόβερο – Καρλσρούη Bundesliga 2

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Crete International Basketball Tournament

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Βρυξέλλες

21:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Κολωνία Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Κόμο Serie A

22:00 Novasports Premier League Ίπσουιτς – Λίβερπουλ Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης LaLiga

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Μορεϊρένσε Liga Portugal

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Αθλητικά
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