Παναθηναϊκός: «Τρέλα» στο ΟΑΚΑ με αποθέωση σε Σλούκα και Φαρίντ

Φώναξαν ρυθμικά το όνομά τους οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
Ο Σλούκας κόντρα στη Dubai (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Σλούκας κόντρα στη Dubai (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 103-82 τη Dubai BC στο Telecom Center Athens, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, με τον Κώστα Σλούκα να είναι ο… μαέστρος στο νέο θετικό αποτέλεσμα της ομάδας του.

Με μία αρχηγική εμφάνιση στο Telecom Center, ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 15 πόντους στο δεύτερο και το τρίτο δεκάλεπτο, για να “υπογράψει” την ανατροπή του σκορ για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Dubai BC και να βάλει τις βάσεις για τη νίκη της ομάδας του.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον αποθέωσε έτσι, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του, ενώ το ίδιο έγινε για πρώτη φορά για τον Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος ήταν ξανά εξαιρετικός με τη φανέλα του “τριφυλλιού”, στο… ντεμπούτο του μπροστά στους οπαδούς της νέας του ομάδας.

Χειροκρότημα και για τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του Αταμάν, Κέντρικ Ναν, αλλά και για τον τραυματία Ματίας Λεσόρ.

