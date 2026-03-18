Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια: Η τρομερή αποθέωση από τον κόσμο του τριφυλλιού παρά τον χαμένο τελικό του Challenge Cup

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κατακτήσει το Challenge Cup μπροστά στον κόσμο του, ωστόσο η ομάδα βόλεϊ γυναικών του τριφυλλιού γνώρισε την αποθέωση από τους πράσινους οπαδούς που γέμισαν το κλειστό της Γλυφάδας.

Παρά την ήττα από τη Βαλεφόλια με 3-0, τα “Φίνα Κορίτσια” του Παναθηναϊκού αποχώρησαν από το γήπεδο μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φίλαθλοι που γέμισαν ασφυκτικά το κλειστό “Μ. Λιούγκας” της Γλυφάδας αναγνώρισαν την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι και δεν σταμάτησαν να τραγουδούν.

Ο Παναθηναϊκός τα έδωσε όλα κόντρα στην ιταλική ομάδα, αλλά η Βαλεφόλια ήταν ανώτερη και με δύο νίκες σήκωσε το τρόπαιο.