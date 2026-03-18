Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Η ιταλική ομάδα κατέκτησε το Challenge Cup και έσβησε το όνειρο της ομάδας βόλεϊ γυναικών του τριφυλλιού

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να σηκώσει το Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών ούτε την τρίτη φορά που βρέθηκε σε τελικούς. Το τριφύλλι πάλεψε κόντρα στην ισχυρή Βαλεφόλια, ωστόσο ηττήθηκε με 3-0 σετ στο κλειστό της Γλυφάδας, με τις Ιταλίδες να σηκώνουν το τρόπαιο με δύο νίκες.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε ηττηθεί με 3-2 σετ στον πρώτο αγώνα στην Ιταλία, προσπάθησε να κάνει την ανατροπή κόντρα στη Βαλεφόλια, ωστόσο η ιταλική ομάδα βρέθηκε σε καλύτερη μέρα και κατέκτησε με άνεση το τρόπαιο στο κατάμεστο κλειστό της Γλυφάδας.

Κομβικό σημείο του αγώνα αποτέλεσε το δεύτερο σετ, όπου ο Παναθηναϊκός ξέφυγε ακόμα και με 9 πόντους, ωστόσο η Βαλεφόλια κατάφερε να κάνει μία επική ανατροπή και να το κατακτήσει με 27-25.

Η τρίτη προσπάθεια των κοριτσιών του Παναθηναϊκού για να κατακτήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ιστορία του συλλόγου δεν αποδείχθηκε… η φαρμακερή. Συνέβη ότι ακριβώς και στις δύο προηγούμενες συμμετοχές τους σε καταληκτικό αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης όταν ηττήθηκαν ξανά από ιταλικές ομάδες: το 2000 στο – τότε – Κύπελλο Κυπελλούχων από την Περούτζια και το 2009 στο Challenge Cup από την Μοντεσκιάβο Τζέζι.

Κι αν στο πρώτο σετ η Βαλεφόλια ήταν από την αρχή μπροστά στο σκορ και μέχρι το φινάλε του δεν έχασε την πρωτοπορία φτάνοντας στην κατάκτησή του με 25-20, στο δεύτερο έγινε πραγματική μάχη. Οι «πράσινες» μπήκαν αποφασισμένες για την ισοφάριση, πήραν σημαντική διαφορά στην αρχή του σετ (11-3), αλλά όσο περνούσε η ώρα η ιταλική ομάδα «ροκάνιζε» τη διαφορά και κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω κατακτώντας το σετ με 27-25.

Από τη στιγμή που έγινε το 0-2, η ομάδα του Πιστόλα δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει άνετα το 3-0 με 25-16 και να πανηγυρίσει μέσα στην Αθήνα την κατάκτηση του τροπαίου.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 25-27, 16-25).

Τα αποτελέσματα των τελικών

Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2

Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3