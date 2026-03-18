Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια live ο τελικός του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών

Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη με 3-0 ή 3-1 για να σηκώσει το τρόπαιο, ενώ αν νικήσει με 3-2, ο τίτλος θα κριθεί στο χρυσό σετ
Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού
Τελικός Challenge Cup
3-2 ο πρώτος αγώνας υπέρ της Βαλεφόλια
Παρακολουθήστε live τον τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλεφόλια. Ο αγώνας διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας, με την ιταλική ομάδα να επικρατεί στον πρώτο τελικό με 3-2.

19:08 | 18.03.2026

3-5 μειώνει ο Παναθηναϊκός

19:07 | 18.03.2026

2-5

19:07 | 18.03.2026

2-4 μειώνει η Μπένετ με φοβερό καρφί στην ευθεία

19:07 | 18.03.2026

1-4

19:06 | 18.03.2026

1-3 μπροστά η ιταλική ομάδα

19:06 | 18.03.2026

1-2

19:05 | 18.03.2026

1-1 ισοφαρίζει η Λαμπκόφσκα

19:05 | 18.03.2026

0-1 μπροστά η Βαλεφόλια

19:03 | 18.03.2026
Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός
18:59 | 18.03.2026

Παρουσιάζονται οι δύο ομάδες

18:59 | 18.03.2026
Χαμός στο κλειστό της Γλυφάδας
CEV WOMEN'S CHALLENGE CUP 2025-2026 / 2ος ΤΕΛΙΚΟΣ / ΠΑΟ - ΒΑΛΕΦΟΛΙΑ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
18:49 | 18.03.2026
O Παναθηναϊκός θέλει να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο, το οποίο θα είναι και το πρώτο στην ιστορία του τμήματος

H ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού έχει βρεθεί άλλες δυο φορές σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχοντας ηττηθεί τόσο στον “μεγάλο” αγώνα της σεζόν 1999/2000 κόντρα στην Περούτζια (3-0 στον τελικό του Final 4 Κυπέλλου Κυπελλούχων CEV Cup) όσο και σε αυτόν κόντρα στην Μοντεσκιάβο Γέσι της σεζόν 1990/2009 (3-0 στον τελικό του Final 4 του Challenge Cup)

18:48 | 18.03.2026
18:47 | 18.03.2026
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν κάνει sold out

Τρομερή ατμόσφαιρα επικρατεί στο κλειστό της Γλυφάδας

18:47 | 18.03.2026

Διαιτητές του αγώνα θα είναι ο Ολλανδός Ρέιμοντ Χάμπεργκ και η Έλενα Πίρσον από τη Σουηδία

18:46 | 18.03.2026
Σε περίπτωση που το παιχνίδι ολοκληρωθεί με νίκη του Παναθηναϊκού με 3-2, τότε το τρόπαιο θα κριθεί στο χρυσό σετ

Εννοείται ότι η Βαλεφόλια κατακτά τον τίτλο με νίκη με οποιοδήποτε σκορ

18:46 | 18.03.2026
Στο πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία, η Βαλεφόλια επικράτησε με 3-2

Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα σηκώσει την κούπα, αν νικήσει με 3-0 ή 3-1

18:45 | 18.03.2026
Ο τελικός διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας
18:45 | 18.03.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλεφόλια

