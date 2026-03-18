Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια live ο τελικός του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών

Παρακολουθήστε live τον τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλεφόλια. Ο αγώνας διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας, με την ιταλική ομάδα να επικρατεί στον πρώτο τελικό με 3-2.
3-5 μειώνει ο Παναθηναϊκός
2-5
2-4 μειώνει η Μπένετ με φοβερό καρφί στην ευθεία
1-4
1-3 μπροστά η ιταλική ομάδα
1-2
1-1 ισοφαρίζει η Λαμπκόφσκα
0-1 μπροστά η Βαλεφόλια
Παρουσιάζονται οι δύο ομάδες
H ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού έχει βρεθεί άλλες δυο φορές σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχοντας ηττηθεί τόσο στον “μεγάλο” αγώνα της σεζόν 1999/2000 κόντρα στην Περούτζια (3-0 στον τελικό του Final 4 Κυπέλλου Κυπελλούχων CEV Cup) όσο και σε αυτόν κόντρα στην Μοντεσκιάβο Γέσι της σεζόν 1990/2009 (3-0 στον τελικό του Final 4 του Challenge Cup)
Τρομερή ατμόσφαιρα επικρατεί στο κλειστό της Γλυφάδας
Διαιτητές του αγώνα θα είναι ο Ολλανδός Ρέιμοντ Χάμπεργκ και η Έλενα Πίρσον από τη Σουηδία
Εννοείται ότι η Βαλεφόλια κατακτά τον τίτλο με νίκη με οποιοδήποτε σκορ
Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα σηκώσει την κούπα, αν νικήσει με 3-0 ή 3-1
