Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια live ο τελικός του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών

O Παναθηναϊκός θέλει να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο, το οποίο θα είναι και το πρώτο στην ιστορία του τμήματος

H ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού έχει βρεθεί άλλες δυο φορές σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχοντας ηττηθεί τόσο στον “μεγάλο” αγώνα της σεζόν 1999/2000 κόντρα στην Περούτζια (3-0 στον τελικό του Final 4 Κυπέλλου Κυπελλούχων CEV Cup) όσο και σε αυτόν κόντρα στην Μοντεσκιάβο Γέσι της σεζόν 1990/2009 (3-0 στον τελικό του Final 4 του Challenge Cup)