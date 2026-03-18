Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια: Με Χουάντσο, Γκραντ και Παντελίδη στο πλευρό τους τα «φίνα κορίτσια»

Σύσσωμος ο Παναθηναϊκός για να στηρίξει τις βολεϊμπολίστριες στον ευρωπαϊκό τελικό
Ο Χουάντσο και ο Γκραντ στο «Μάκης Λιούγκας»

Ο Παναθηναϊκός δίνει τη μάχη για το πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο στο βόλεϊ γυναικών κόντρα στη Βαλεφόλια και στο πλευρό των αθλητριών του «τριφυλλιού» βρέθηκαν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ και Παύλος Παντελίδης.

Χουάντσο και Γκραντ παραδοσιακά στηρίζουν πολλά τμήματα του Παναθηναϊκού, αφού έχουν βρεθεί αρκετές φορές και σε αγώνες του γυναικείου μπάσκετ στον «Τάφο του Ινδού».

 

Ο Παύλος Παντελίδης είναι επίσης στο «Μάκης Λιούγκας» για να στηρίξει τα «φίνα κορίτσια» του Παναθηναϊκού στην προσπάθεια της κατάκτησης του Challenge Cup.

Να θυμίσουμε ότι στον πρώτο αγώνα οι πράσινες είχαν ηττηθεί 3-2 και με καθαρή νίκη (3-0,-3-1) θα κατακτήσουν τον τίτλο. Αν κερδίσουν 3-2 θα κριθεί στο χρυσό σετ η κατάκτηση, ενώ σε περίπτωση ήττας οι Ιταλίδες θα είναι οι νικήτριες της διοργάνωσης.

