Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια στους τελικούς του Challenge Cup του βόλεϊ γυναικών: Οι ημερομηνίες των αγώνων

Απέναντι στην ιταλική Βαλεφόλια θα διεκδικήσει η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού το CEV Challenge Cup στους διπλούς τελικούς που θα διεξαχθούν στις 11 και 18 Μαρτίου, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στην Ιταλία και τον δεύτερο στην Αθήνα.

Η Βαλεφόλια είχε νικήσει εκτός έδρας στον πρώτο αγώνα την ουγγρική Κασποβάρι με 3-2 και ήθελε μία νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ στη ρεβάνς για να «σφραγίσει» το «εισιτήριό» της για τους τελικούς κόντρα στον Παναθηναϊκό, που υπέταξε νωρίτερα για δεύτερη φορά τον Πανιώνιο (3-2 σετ στο «Ανδρέας Βαρίκας»).

Οι Ιταλίδες έπαιξαν κυριαρχικό βόλεϊ και στο δεύτερο παιχνίδι κι επικράτησαν εύκολα με 3-0 σετ (25-19, 25-16, 25-21) κλείνοντας το διπλό ραντεβού με τις «πράσινες».

Ο δεύτερος τελικός της 18ης Μαρτίου δεν μπορεί να γίνει στο Μετς, καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις. Το μοναδικό γήπεδο εντός Αττικής που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον τελικό είναι η Γλυφάδα, εκτός αν βρεθεί λύση με το glass floor του ΟΑΚΑ, ωστόσο αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες.