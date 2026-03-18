Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια: Τελικός στην κατάμεστη Γλυφάδα για το τρόπαιο του CEV Challenge Cup γυναικών

Ραντεβού με την ιστορία έχει ο Παναθηναϊκός. H γυναικεία ομάδα βόλεϊ των “πρασίνων” αντιμετωπίζει την ιταλική Βαλεφόλια στο κατάμεστο κλειστό “Μάκης Λιούγκας” της Γλυφάδας (19:00, COSMOTE SPORT 7 HD), στη ρεβάνς των τελικών του Challenge Cup.

Τα κορίτσια του Παναθηναϊκού κατέθεσαν ψυχή πριν μια εβδομάδα στο Πέζαρο, στριμώχνοντας στα… σχοινιά την πανίσχυρη Βαλεφόλια, οδηγώντας τον πρώτο τελικό του Challenge Cup στο τάικ-μπρέικ, παρά τον τραυματισμό της Γουάιτ στο τέταρτο σετ. Παρόλα αυτά, η ιταλική ομάδα είχε πιο καθαρές λύσεις στο φινάλε και πήρε τη νίκη με 3-2 σετ.

Πλέον ο τίτλος θα κριθεί απόψε στο… καταπράσινο κλειστό της Γλυφάδας, όπου ο Παναθηναϊκός του Αλεσάντρο Κιαπίνι θέλει μία νίκη με 3-0 ή 3-1 για να κατακτήσει το τρόπαιο. Σε περίπτωση που επικρατήσει με 3-2, τότε ο τίτλος θα κριθεί στο “χρυσό σετ”. Η Βαλεφόλια για να πανηγυρίσει τον τίτλο χρειάζεται νίκη με οποιοδήποτε σκορ ή να κατακτήσει το χρυσό σετ σε περίπτωση ήττας στο τάι μπρέικ.

Έχοντας πραγματοποιήσει μια συγκλονιστική πορεία στο φετινό Challenge Cup γυναικών, ο Παναθηναϊκός θέλει να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο, το οποίο θα είναι και το πρώτο στην ιστορία του τμήματος.

Θυμίζουμε ότι η ομάδας βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού έχει βρεθεί άλλες δυο φορές σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχοντας ηττηθεί τόσο στον “μεγάλο” αγώνα της σεζόν 1999/2000 κόντρα στην Περούτζια (3-0 στον τελικό του Final 4 Κυπέλλου Κυπελλούχων CEV Cup) όσο και σε αυτόν κόντρα στην Μοντεσκιάβο Γέσι της σεζόν 1990/2009 (3-0 στον τελικό του Final 4 του Challenge Cup)

Διαιτητές του αγώνα θα είναι ο Ολλανδός Ρέιμοντ Χάμπεργκ και η Έλενα Πίρσον από τη Σουηδία.