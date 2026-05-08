Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89 τελικό: Ήττα για τους πράσινους και όλα θα κριθούν στην Ισπανία

Euroleague Playoffs 4ο ματς της σειράς
86
-
89
Τελικό σκορ
Ο Ναν κόντρα στη Βαλένθια/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Παναθηναϊκός έχασε 86-89 απο τη Βαλένθια στο Game 4 των πλέι οφ της Euroleague και η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί στη Roig Arena.
23:15 | 08.05.2026
Η σειρά πήγε στο 2-2 και όλα θα κριθούν στην Ισπανία
23:13 | 08.05.2026
86-89 ο Κοστέλο έβαλε την πρώτη βολή, ο Παναθηναϊκός πήρε το ριμπάουντ, όμως ο Χέιζ-Ντέιβις αστόχησε σε τρίποντο από το κέντρο
23:10 | 08.05.2026
Φάουλ στον Κοστέλο, αποβλήθηκε ο Χουάντσο, 7.1" για τη λήξη
23:09 | 08.05.2026
86-88 τρίποντο του Όσμαν, 7.6" για τη λήξη
Μετά από δύο άστοχα κατάφερε να ευστοχήσει ο Παναθηναϊκός
23:07 | 08.05.2026
Βολές για τη Βαλένθια, στη γραμμή ο Μοντέρο, 19.6" για τη λήξη
23:06 | 08.05.2026
83-86 έβαλε δύο βολές ο Αμερικανός, είχε δοθεί τεχνική ποινή στους Ισπανούς
23:05 | 08.05.2026
81-86 και πάλι ο Χέιζ-Ντέιβις, 30" απομένουν για τη λήξη
23:04 | 08.05.2026
77-84 τρομερό κάρφωμα του Κι
23:03 | 08.05.2026
77-82 με δύο βολές του Χέιζ-Ντέιβις
23:02 | 08.05.2026
75-82 δύσκολο καλάθι του Κι
23:02 | 08.05.2026
75-80 ο Όσμαν κρατάει το τριφύλλι
23:02 | 08.05.2026
73-80 κάρφωσε ολομόναχος κάτω από το καλάθι ο Ρίβερς. 2' για τη λήξη
23:01 | 08.05.2026
73-78 με καλάθι του Γκραντ στον αιφνιδιασμό
23:00 | 08.05.2026
69-78 λάθος Τολιόπουλου και λέι απ ο Μοντέρο
22:59 | 08.05.2026
69-76 εύστοχος από τη γραμμή ο Μπαντιό
22:58 | 08.05.2026
Νέο φάουλ του Παναθηναϊκού, βολές για τη Βαλένθια
22:57 | 08.05.2026
69-74 με δύο βολές του Ρίβερς
22:57 | 08.05.2026
69-72 με 2 βολές του Όσμαν
22:53 | 08.05.2026
Αποβλήθηκε ο Σακό με πέντε φάουλ, βολές ο Όσμαν
22:51 | 08.05.2026
67-72 με δύο βολές του Τέιλορ
22:50 | 08.05.2026
67-70 αδιανόητο τρίποντο με ταμπλό του Τόμπσον
22:49 | 08.05.2026
67-67 τρομερό coast to coast του Όσμαν
22:48 | 08.05.2026
65-67 δύσκολο καλάθι του Πραντίγια
22:48 | 08.05.2026
65-65 με κάρφωμα του Λεσόρ
22:47 | 08.05.2026
8' απομένουν για το τέλος του θρίλερ
22:46 | 08.05.2026
63-65 τρομερό καλάθι του Ναν
22:46 | 08.05.2026
59-65 τυχερό τρίποντο του Πραντίγια
22:46 | 08.05.2026
59-62 με τρίποντο του Χουάντσο
22:42 | 08.05.2026
Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο με τη Βαλένθια στο +4 και το παιχνίδι να κρίνεται στα τελευταία δέκα λεπτά
22:41 | 08.05.2026
56-60 με φόλοου του Μοντέρο
22:40 | 08.05.2026
56-58 με τρίποντο του Ναν
22:40 | 08.05.2026
Ο Παναθηναϊκός δεν ξέφυγε στο σκορ και οι Ισπανοί το εκμεταλλεύτηκαν με δύο απανωτά τρίποντα
22:39 | 08.05.2026
53-58 μεγάλο τρίποντο του Μοντέρο, τάιμ άουτ από τον Αταμάν
22:39 | 08.05.2026
53-55 με τρίποντο του Τόμπσον
22:38 | 08.05.2026
Έχει κολλήσει το σκορ στο T- Center, οι πράσινοι έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες για να ξεφύγουν
22:36 | 08.05.2026
Νέα μεγάλη άμυνα του Παναθηναϊκού
Πρέπει να πετύχει πόντους στην επίθεση το τριφύλλι για να ανοίξει τη διαφορά
22:36 | 08.05.2026
3' για τη λήξη της περιόδου, για πρώτη φορά στο παρκέ ο Φαρίντ
22:34 | 08.05.2026
Ο Γκραντ έχει βγάλει δύο μεγάλες άμυνες πάνω στον Ντε Λαρέα
Δείχνει τον τρόπο ο Αμερικανός
22:33 | 08.05.2026
53-52 ωραία συνεργασία του Λεσόρ και του Ναν, καλάθι του Γάλλου
22:27 | 08.05.2026
Τάιμ άουτ, 4:30' για τη λήξη της τρίτης περιόδου
22:26 | 08.05.2026
51-50 απίθανο κάρφωμα του Ναν
22:24 | 08.05.2026
49-48 μεγάλο τρίποντο του Να, μπροστά ο Παναθηναϊκός
22:23 | 08.05.2026
Έχει πάρει φωτιά το γήπεδο του Παναθηναϊκού
22:22 | 08.05.2026
Παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός στο τρίτο δεκάλεπτο
22:20 | 08.05.2026
46-48 νέο καλάθι του Όσμαν
22:19 | 08.05.2026
42-46 με τρίποντο του Ναν
22:17 | 08.05.2026
39-46 με δύο βολές του Όσμαν
22:16 | 08.05.2026
37-46 καλάθι της Βαλένθια με τον Τέιλορ
22:15 | 08.05.2026
Όλα έτοιμα για την επανέναρξη του αγώνα
22:00 | 08.05.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τη Βαλένθια να είναι στο +7
Ελκυστική η διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Ο Όσμαν έκανε τρομερό δεύτερο δεκάλεπτο και βοήθησε την ομάδα του να πλησιάσει στο σκορ
21:59 | 08.05.2026
37-44 με λέι απ του Όσμαν
21:59 | 08.05.2026
35-44 1/2 βολές του Τέιλορ
21:58 | 08.05.2026
35-43 εύστοχη η βολή του Όσμαν
21:58 | 08.05.2026
34-43 καλάθι και φάουλ του Όσμαν
21:57 | 08.05.2026
32-43 τρελό τρίποντο του Μοντέρα, πάνω σε άμυνα του Ντέιβις
21:57 | 08.05.2026
32-40 μέσα η βολή του Όσμαν
21:55 | 08.05.2026
31-40 καλάθι και φάουλ του Όσμαν
21:54 | 08.05.2026
29-40 με καλάθι του Όσμαν
21:53 | 08.05.2026
27-40 μέσα η βολή της τεχνικής ποινής
21:52 | 08.05.2026
Τεχνική ποινή στον Ερνανγκόμεθ, έφτασε τα τέσσερα φάουλ ο Ισπανός
Έκανε επιθετικό φάουλ και διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές
21:50 | 08.05.2026
27-39 μείωσε με Χουάντσο το τριφύλλι
21:49 | 08.05.2026
25-39 με 1/2 βολές του Όσμαν
21:49 | 08.05.2026
24-39 με τρίποντο του Ρίβερς
21:47 | 08.05.2026
Τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού
Ένα λάθος σφύριγμα για πόδι του Λεσόρ, έφερε διαμαρτυρίες από τον πράσινο πάγκο
21:47 | 08.05.2026
24-35 με 1/2 βολές του Μοντέρο
21:44 | 08.05.2026
Η εικόνα του αγώνα δεν έχει αλλάξει
Οι Ισπανοί ελέγχουν πλήρως το ματς και ο Παναθηναϊκός μένει στο -10 με ηρωισμούς του Τολιόπουλου. Αν δεν σκληρύνει η πράσινη άμυνα δεν θα έχει αίσιο τέλος το ματς για το «τριφύλλι»
21:43 | 08.05.2026
24-34 νέο καλάθι του Τολιόπουλου
21:42 | 08.05.2026
22-34 με τρίποντο του Μπαντιό
21:41 | 08.05.2026
22-31 με καλάθι του Τολιόπουλου
21:40 | 08.05.2026
20-31 με τρίποντο του Τολιόπουλου στην εκπνοή
21:40 | 08.05.2026
17-31 με τρίποντο του Πραντίγια
21:38 | 08.05.2026
Η Βαλένθια πήρε τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ, όμως ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μη δεχθεί καλάθι
21:36 | 08.05.2026
17-28 με 2 βολές του Μοντέρο
21:35 | 08.05.2026
17-26 κάρφωμα του Χουάντσο από ασίστ του Τολιόπουλου
21:33 | 08.05.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με τη Βαλένθια να κάνει παρέλαση στο T- Center
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ελέγξει το ρυθμό και έχει δώσει και πάλι την ευκαιρία στους Ισπανούς να παίξουν το δικό τους παιχνίδι
21:32 | 08.05.2026
15-26 νέος αιφνιδιασμός της Βαλένθια με τον Πραντίγια
21:31 | 08.05.2026
15-24 νέα τραγική άμυνα και καλάθι του Κι από επιθετικό ριμπάουντ
21:30 | 08.05.2026
15-22 με κάρφωμα του Μουρ στον αιφνιδιασμό
21:29 | 08.05.2026
Έβγαλε την πρώτη άμυνα το τριφύλλι μετά από σχεδόν 7 λεπτά αγώνα
21:28 | 08.05.2026
13-20 με τρίποντο του Σορτς
21:26 | 08.05.2026
Έφτασε τα δύο φάουλ ο Λεσόρ, βολές ο Κι
21:25 | 08.05.2026
Τάιμ άουτ, με 3:32 να απομένουν
21:25 | 08.05.2026
10-18 δεν υπάρχει η άμυνα του Παναθηναϊκού, λέι απ του Τέιλορ
21:25 | 08.05.2026
10-16 κάρφωμα του Λεσόρ από επιθετικό ριμπάουντ
21:24 | 08.05.2026
8-16 λάθος του Ναν στο double team και λέι απ της Βαλένθια στον αιφνιδιασμό
21:24 | 08.05.2026
Ο Παναθηναϊκός αν θέλει να πάρει τη νίκη πρέπει να κόψει τον τρελό ρυθμό των Ισπανών
21:23 | 08.05.2026
6-14 ακόμα ένα ελεύθερο τρίποντο του Μοντέρο
21:23 | 08.05.2026
6-11 με καλάθι του Γκραντ
21:22 | 08.05.2026
4-11 με τρίποντο του Μοντέρο από επιθετικό ριμπάουντ
21:21 | 08.05.2026
4-8 με ελεύθερο σουτ από τα 5 μέτρα του Χέιζ-Ντέιβις
21:19 | 08.05.2026
2-8 με 2 βολές του Μοντέρο
21:18 | 08.05.2026
Κακό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, αφήνει τη Βαλένθια να τρέξει στο γήπεδο
21:18 | 08.05.2026
2-6 με καλάθι του Μοντέρο
21:17 | 08.05.2026
0-4 άνετο καλάθι του Σακό
21:16 | 08.05.2026
0-2 με σουτ από τα 4 μέτρα του Τέιλορ
21:14 | 08.05.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ της κρίσιμης αναμέτρησης
21:14 | 08.05.2026
Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Σακό και Κοστέλο ξεκινούν για τη Βαλένθια
21:10 | 08.05.2026
Με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ η πεντάδα των πρασίνων
21:10 | 08.05.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
21:08 | 08.05.2026
Αποθεώθηκε ο Αταμάν όταν μπήκε στο T- Center
21:07 | 08.05.2026
Ντιφαλά, Ράντοβιτς και Πέτεκ οι διαιτητές της αναμέτρησης
21:04 | 08.05.2026
Καυτή ατμόσφαιρα στο T- Center λίγη ώρα πριν το τζάμπολ
21:03 | 08.05.2026
Η δωδεκάδα της Βαλένθια
Μπαντιό, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμπσον, Κοστέλο, Νογκές.
21:03 | 08.05.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
Σορτς, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Καλαϊτζάκης, Λεσόρ, Φαρίντ, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
21:02 | 08.05.2026
Ο Πουέρτο που τραυματίστηκε στο Game 3 δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί με τον Μουρ να παίρνει τη θέση του στη δωδεκάδα της Βαλένθια
21:01 | 08.05.2026
Ο Τούρκος προπονητής αποφάσισε να κάνει μία αλλαγή στην 12άδα του, βάζοντας τον Τολιόπουλο στη θέση του Γκριγκόνις
21:01 | 08.05.2026
Η εικόνα στο τελευταίο πεντάλεπτο του Game 3 θα πρέπει να είναι ο οδηγός για τους παίκτες του Αταμάν και σίγουρα όχι, ό,τι παρουσίασαν στο μεγαλύτερο μέρος του ματς
21:00 | 08.05.2026
Οι πράσινοι αν θέλουν να κάνουν το 3-1 και να εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final 4 θα πρέπει να ελέγξουν το ματς και να περιορίσουν τα λάθη τους
20:46 | 08.05.2026
Οι Ισπανοί θα ψάξουν να επιβάλλουν και πάλι το ρυθμό τους για να κάνουν και δεύτερο μπρέικ
20:42 | 08.05.2026
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ηττήθηκε στο Game 3 αλλά έχει ακόμα την ευκαιρία να κλείσει τη σειρά στο T- Center με νίκη στην αποψινή αναμέτρηση
20:42 | 08.05.2026
Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» κέρδισαν και τα δύο ματς στην Ισπανία, ενώ η Βαλένθια μείωσε με 87-91 στο Game 3
20:42 | 08.05.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague