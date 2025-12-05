Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Οι οπαδοί του «τριφυλλιού» τρόλαραν τον Ολυμπιακό για το ΣΕΦ, με ομπρέλες στην κερκίδα

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens για την 14η αγωνιστική της Euroleague και οι οπαδοί του γέμισαν το γήπεδο, βρίσκοντας την ευκαιρία να… τρολάρουν και τον Ολυμπιακό.

Ένα 24ωρο μετά την αναβολή του Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε εξαιτίας της κακοκαιρίας στο ΣΕΦ, ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε χωρίς προβλήματα της Βαλένθια για τη Euroleague και οι οπαδοί του άνοιξαν ομπρέλες στην εξέδρα.

Τα νέα προβλήματα που είχε το ΣΕΦ με τη βροχή, ήταν η… αφορμή για ένα διαφορετικό τρολάρισμα από τους οπαδούς του “τριφυλλιού” στον “αιώνιο” αντίπαλό τους.