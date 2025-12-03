Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Χωρίς τον Λόπεθ-Αροστέγκι οι Ισπανοί στην Αθήνα

Παναθηναϊκός και Βαλένθια συγκρούονται την Παρασκευή (5/12/2025, 21:15) στο Telekom Center για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Η Βαλένθια ενημέρωσε πως ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι δεν θα ταξιδέψει στην Αθήνα, για τον αγώνα των «νυχτερίδων» με τον Παναθηναϊκό, την ερχόμενη Παρασκευή (5/12, 21:15) στο Telekom Athens Center, για την 14η αγωνιστική της Euroleague. O 28χρονος Ισπανός σμολ φόργουορντ αποχώρησε από την προπόνηση με μυικό τραυματισμό στο δεξί πόδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι είχε μείνει εκτός για διάστημα 6 μηνών και 15 ημερών, μετά τον τραυματισμό του τον Απρίλιο σε αναμέτρηση απέναντι στην Μπανταλόνα.

Στην αγωνιστική δράση επέστρεψε πριν από περίπου έναν μήνα για να τραυματιστεί εκ νέου. Όπως τονίζεται από τη Βαλένθια θα χάσει και άλλους αγώνες πέραν αυτού απέναντι στον Παναθηναϊκό και από την πρόοδό του θα κριθεί η επιστροφή του στα παρκέ.