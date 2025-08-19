Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Video από την πρώτη προπόνηση του Ντάβιντε Καλάμπρια στο Κορωπί

Μία «γεύση» από το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας έδωσε ο Παναθηναϊκός
Ο Καλάμπρια στην προπόνηση του Παναθηναϊκού
Ο Καλάμπρια στην προπόνηση του Παναθηναϊκού / Φωτογραφία του pao.gr

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια έκανε χθες (18/08/25) την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό και η “πράσινη” ΠΑΕ δημοσίευσε ένα video με την παρουσία του Ιταλού μπακ στο Κορωπί.

Μετά από μία μεγάλη καριέρα στη Μίλαν, ο Ντάβιντε Καλάμπρια πήρε μετεγγραφή στον Παναθηναϊκό και τη Δευτέρα φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα με το τριφύλλι, στο προπονητικό κέντρο των “πρασίνων”.

Ο 28χρονος Ιταλός μπακ γνώρισε τους νέους συμπαίκτες του και δέχθηκε το καθιερωμένο… φατούρο στην προπόνηση, αλλά έδειξε να απολαμβάνει τις πρώτες του στιγμές στη νέα του ομάδα.

Ο Καλάμπρια εμφανίστηκε και σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, γεγονός που έχει αυξήσει τις πιθανότητες συμμετοχής του στους αγώνες με τη Σάμσουνσπορ στα πλέι οφ του Europa League.

