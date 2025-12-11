Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Η ώρα του αγώνα για την 6η αγωνιστική του Europa League και σε ποια κανάλια θα τον δείτε

Μπορεί στη Super League να μην έχει καλό… βηματισμό, αλλά στο Europa League ο Παναθηναϊκός τα πηγαίνει καλά. Το “τριφύλλι” υποδέχεται απόψε την Βικτόρια Πλζεν (11.12.2025) και θέλει να κάνει ένα κρίσιμο βήμα προς την επόμενη φάση του Europa League.

Μετά και την εντός έδρας νίκη επί της Στουρμ Γκρατς, ο 14ος Παναθηναϊκός έχει δυο σερί “τρίποντα” και γνωρίζει ότι με νίκη κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν, θα “σφραγίσει” την παρουσία του στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης και θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την είσοδό του στην πρώτη οκτάδα της τελικής βαθμολογίας και την απευθείας πρόκριση στους “16” του Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το “τριφύλλι” αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ μία ομάδα η οποία για την ώρα είναι αήττητη στη League Phase με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες στις πρώτες 5 αγωνιστικές (η ομάδα του Μάρτιν Χίσκι έχει επίσης εννέα βαθμούς και βρίσκεται στη 13η θέση).

Η σέντρα του Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν είναι είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 22:00. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από CosmoteSports 5HD και τον Ant1, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.