Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Να δείξει σημάδια ανάκαμψης και να πλησιάσει τους «16» του Europa Leaue

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ (22:00, Newsit.gr ΑΝΤ1, Cosmote Sport 4) σε αναμέτρηση που γίνεται για τη Knockout φάση των playoffs του Europa League.

Για τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι έρχεται σε μία δύσκολη περίοδο, αφού έχει προηγηθεί ο αποκλεισμός στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και η εντός έδρας ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet, το κλίμα στις τάξεις του -αλλά και στων οπαδών- να έχει βαρύνει.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν μία γνώριμη αντίπαλο στον δρόμο για την πρόκριση στους «16», καθώς οι Τσέχοι είχαν επισκεφθεί το ΟΑΚΑ και στη League Phase, με το αποτέλεσμα τότε να είναι 0-0.

Στην Ευρώπη, πάντως, ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο. Στη League Phase του Europa League σημείωσε τρεις νίκες, έφερε τρεις ισοπαλίες και γνώρισε δύο ήττες, από αντιπάλους από την Ολλανδία. Το «τριφύλλι» τερμάτισε σδτην 20η θέση του βαθμολογικού πίνακα και πέρασε στα playoffs της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα προσπαθήσει να υποχρεώσει την Βικτόρια Πλζεν στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, καθώς είναι η μοναδική ομάδα που τελείωσε αήττητη την πρώτη φάση, και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση ενόψει της ρεβάνς της Τσεχίας μία εβδομάδα μετά.

Οι «πράσινοι» δεν έχουν χάσει ποτέ στην Ελλάδα από ομάδα της Τσεχίας, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουν πολύ για να φτάσουν στην επικράτηση.

Η Βικτόρια Πλζεν δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Με ρεκόρ 3 νικών και 5 ισοπαλιών πήρε την 14η θέση στη League Phase ενώ τρέχει ένα αήττητο σερί 7 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις. Στο τελευταίο της ματς, επικράτησε της Σίγκμα Όλομουτς με 2-1 εκτός έδρας, για το πρωτάθλημα Τσεχίας. Το σερί αυτό ξεκίνησε στις στις 11 Δεκεμβρίου, όταν απέσπασε «λευκή» ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό, στη League Phase, μέσα στο ΟΑΚΑ.

Οι πιθανές ενδεκάδες του αγώνα:

Παναθηναϊκός: Λαφόν – Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Κυριακόπουλος – Σιώπης, Τσέριν – Ταμπόρδα, Μπακασέτας, Αντίνο – Τεττέη

Βικτόρια Πλζεν: Κραντλ – Μέμιτς, Κρίτσικ, Γιεμέλκα, Ντόσκι – Χροσόβσκι, Τσερβ – Σουαρέ, Λάντρα, Βσίνσκι – Βίντρα.

Διαιτητής: Νίκολας Γουόλς (Σκωτία)

Βοηθοί: Φράνσις Κόνορ και Ντάνιελ ΜακΦάρλαν

4ος: Ντόναλτ Ρόμπερτσον

VAR: Άντριου Ντάλας – AVAR: Στίβεν Κλάνσι