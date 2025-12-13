Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Βόλος: Χωρίς Τσέριν η αποστολή του «τριφυλλιού»

Ο Τσέριν σε προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί αύριο (14/12/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) το Βόλο στη Λεωφόρο για τη 14η αγωνιστική της Super League, με τον Άνταμ Τσέριν να μένει εκτός αποστολής, εξαιτίας μίας ίωσης που τον άφησε εκτός προπόνησης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει για το Παναθηναϊκός – Βόλος ούτε τους τραυματίες Πελίστρι και Σάντσες, ενώ τιμωρημένος είναι ο Μλαντένοβιτς, με τον Τσέριν να προστίθεται στις απουσίες του “τριφυλλιού”.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα κόντρα στον Βόλο (14/12, 21:00).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και τακτική, ακολούθησε εξάσκηση στις στατικές φάσεις και ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στα τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία κι ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Τσέριν.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.

Ο Μλαντένοβιτς είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

