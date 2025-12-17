Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ: Οι διαιτητές της αναμέτρησης για την 17η αγωνιστική της Euroleague

Σπουδαία μάχη αναμένεται στο «Telekom Center Athens»
Μογκούλκοτς
Ο Μογκούλκοτς με τον Αταμάν/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 17η αγωνιστική της Euroleague (18/12/25, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και οι διαιτητές του αγώνα έγιναν γνωστή από τη διοργανώτρια αρχή.

Οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Τόμας Μπισουέλ (Γαλλία) είναι οι τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ για τη Euroleague.

Οι πράσινοι θα ψάξουν τη νίκη για να κάνουν το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, που θα τους κρατήσει στην πρώτη τετράδα της διοργάνωσης και θα μειώσει τη διαφορά από την πρωτοπόρο ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Η Χάποελ με 12 νίκες σε 16 αναμετρήσεις είναι στην πρώτη θέση της διοργάνωσης, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι 4ος έχοντας 10 νίκες και 6 ήττες.

