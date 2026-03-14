Παναθηναϊκός: Χωρίς Ίνγκασον, Κυριακόπουλο και Σάντσες οι πράσινοι με Παναιτωλικό

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League (15/03/26, 21:00) και θα έχει πολλές απουσίες.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να ξεκουράσει τους Ίνγκασον, Κυριακόπουλο, Σάντσες και Πελίστρι, οι οποίοι έμειναν εκτός απόστολής για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό. Εκτός συνεχίζουν να βρίσκονται οι Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν και Ντέσερς.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ προπονήθηκε κανονικά και αναμένεται να ταξιδέψει στην Ισπανία για τη ρεβάνς με την Μπέτις (19/03/26, 22:00). Ο Ντέσερς ακολούθησε μέρος του προγράμματος και πλησιάζει η επιστροφή του μετά από 2,5 μήνες απουσίας, ενώ ο Αμερικανός αμυντικός έκανε θεραπεία, όπως και ο Κυριόπουλος.

Ο Γεντβάι είναι επίσης εκτός αποστολής, καθώς είναι τιμωρημένος, μιας και έχει συμπληρώσει κίτρινες κάρτες.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.