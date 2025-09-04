Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Χωρίς τους διεθνείς η προπόνηση στο Κορωπί

Mε πολλές απουσίες συνεχίζει την προετοιμασία του το «τριφύλλι»
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν πρωινή προπόνηση την Πέμπτη (4/9/25) στις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Κορωπί, με όσους παίκτες βρίσκονται με τις Εθνικές τους ομάδες να απουσιάζουν.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την δουλειά του ενόψει του πολύ απαιτητικού προγράμματος που έχει σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τον Ρουί Βιτόρια να θέλει να κάνει δουλέψει σε τακτικό επίπεδο.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική και παιχνίδι. Απουσίαζαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Κυριακόπουλος, Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Πελίστρι, Μπρέγκου, Φικάι».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo