Παναθηναϊκός: Χωρίς τους διεθνείς η προπόνηση στο Κορωπί

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν πρωινή προπόνηση την Πέμπτη (4/9/25) στις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Κορωπί, με όσους παίκτες βρίσκονται με τις Εθνικές τους ομάδες να απουσιάζουν.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την δουλειά του ενόψει του πολύ απαιτητικού προγράμματος που έχει σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τον Ρουί Βιτόρια να θέλει να κάνει δουλέψει σε τακτικό επίπεδο.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική και παιχνίδι. Απουσίαζαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Κυριακόπουλος, Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Πελίστρι, Μπρέγκου, Φικάι».