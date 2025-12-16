Παναθηναϊκός: Χωρίς Τσέριν και Τουμπά στην Καβάλα, πάλι εκτός ο Σάντσες

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καβάλα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson (17.12.2025, 16:00, Newsit.gr).

Το νέο πρόβλημα για τον Ράφα Μπενίτεθ ακούει στο όνομα του Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος απουσίασε λόγω ίωσης, όπως και ο Άνταμ Τσέριν, με τους δυο ποδοσφαιριστές να μένουν εκτός αποστολής.

Το ίδιο συνέβη και με τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος ακολούθησε μέρος του προγράμματος ξανά, τον Γιώργο Κυριακόπουλο, που έκανε πάλι θεραπεία, αλλά και τον Ανάς Ζαρουρί για λόγους ξεκούρασης. Εκτός έμεινε ξανά ο Ρενάτο Σάντσες που προφανώς κρίθηκε ανέτοιμος.

Φυσικά, από την αποστολή του Παναθηναϊκού απουσιάζουν οι Ντέσερς και Λαφόν που αναχώρησαν για να συμμετάσχουν με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους στο Copa Africa.

Στις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς, Νεμπής.