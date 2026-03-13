Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις ανάλυση: Η επιστροφή του Λεσόρ, οι αιφνιδιασμοί του Όσμαν και το πάθος στην άμυνα των πρασίνων

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 92-88 τη Ζαλγκίρις στο T- Center και έφτασε τις 17 νίκες στη Euroleague μετά από 31 αγωνιστικές. Ο Ματίας Λεσόρ ήταν το πρόσωπο του αγώνα, αφού επέστρεψε έτοιμος και γεμάτος πάθος.

Ο Λεσόρ ξεκίνησε το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό και πέτυχε το πρώτο καλάθι του αγώνα για να κάνει τους φίλους του «τριφυλλιού» να ξεσπάσουν στο T- Center για να δώσουν ώθηση στους παίκτες για τη νίκη κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Η άμυνα του Παναθηναϊκού σε αρκετά διαστήματα έφερε αιφνιδιασμούς και εύκολα καλάθια για το Όσμαν, ένα στοιχείο που είχε λείψει αρκετά τη φετινή χρονιά από την ομάδα του Αταμάν. Η παρουσία του Γάλλου σέντερ στην άμυνα σίγουρα, έφερε καλύτερη ισορροπία στο «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε διαφορετικά στην επίθεση, καθώς έβαλε την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό και σούταρε 50 δίποντα (26/50), ενώ είχε μόλις 11 τρίποντα (5/11), εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν ελεύθερα, χωρίς να εκβιάσει προσπάθειες έξω από τα 6,75, κάτι που έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια.

Η επιρροή του Λεσόρ σε άμυνα και επίθεση

Ο Ματίας Λεσόρ πάτησε για πρώτη φορά παρκέ τη φετινή σεζόν και αμέσως έγινε επιδραστικός για τους πράσινους. Μπορεί να ήταν εμφανές και απόλυτα λογικό ότι δεν είχε ρυθμό, μετά το μεγάλο διάστημα απουσίας του, όμως μόνο θετική μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς την παρουσία του.

Στην επίθεση όποτε έβρισκε χώρο προσπαθούσε να καρφώσει με μανία την μπάλα για να βάλει και τον κόσμο στο παιχνίδι, όπως πάντα του άρεσε να κάνει.

Το βασικό στοιχείο που έλειπε από την ομάδα του Αταμάν ήταν συνεισφορά του στην άμυνα. Έπαιξε ξανά τα hedge out με τον σέντερ που είναι σχεδιασμένα να εφαρμόζονται και κάποιες φορές έφεραν αποτέλεσμα. Είναι δεδομένο ότι μόλις βρει ρυθμό θα είναι ακόμα πιο επιδραστικός και σε αυτό το στοιχείο.

Ένα επιθετικό φάουλ που κέρδισε στο φινάλε του αγώνα ήταν σημαντικό στην έκβαση της αναμέτρησης, αλλά και στην ψυχολογία του, αφού το πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο.

Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και μία ασίστ στο κρίσιμο τρίποντο του Χουάντσο σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Η άμυνα των πρασίνων που έφερε εύκολα καλάθια του Όσμαν

Ο Παναθηναϊκός μετά από πολύ καιρό προσπάθησε να τρέξει το γήπεδο όταν έβρισκε την ευκαιρία και αυτό του χάρισε πολλά εύκολα και γρήγορα καλάθια που άλλαξαν τις ισορροπίες του αγώνα.

Ο Όσμαν που λατρεύει να παίζει αυτό το παιχνίδι είχε 24 πόντους με 5/5 δίποντα, με τα περισσότερα να είναι στον αιφνιδιασμό. Ο Τούρκος πέτυχε και 2 τρίποντα σε ισάριθμες προσπάθειες για να είναι ο MVP του αγώνα.

Οι Χουάντσο και Λεσόρ ήταν καθοριστικοί σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού αφού έπαιζαν καλές άμυνες κάτω από το καλάθι κατά διαστήματα και με γρήγορες πάσες «άνοιγαν» το γήπεδο και την άμυνα της Ζαλγκίρις.

Ο Ισπανός φόργουορντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 9 ριμπάουντ, ενώ πέτυχε και ένα κρίσιμο τρίποντο στο φινάλε για να «καθαρίσει» τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Ο Σλούκας τον κράτησε σε δύσκολα σημεία

Ο Κώστας Σλούκας μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος του γηπέδου, όμως είχε καθοριστικά καλάθια στο T- Center, που έδιναν ανάσα στους πράσινους όσες φορές οι Λιθουανοί επέστρεφαν στη διεκδίκηση.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 12 πόντους (6/6 βολές), ενώ είχε και μία από τις φάσεις του αγώνα στο τρίτο δεκάλεπτο. Αφού αρχικά έκανε μπλοκ σε τρίποντο του Φρανσίσκο πέτυχε μακρινό καλάθι δύο πόντων στην αντεπίθεση για να κάνει το T- Center να πάρει φωτιά.

Την επόμενη αγωνιστική της Euroleague οι πράσινοι υποδέχονται τον Ερυθρό Αστέρα (20/03/26, 21:15) σε μία ακόμα must win αναμέτρηση της διοργάνωσης, με στόχο μία θέση στην πρώτη εξάδα.