Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Με Λεσόρ για τη νίκη «ανάσα» στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί απόψε (12/03/26, 22:00, Live από το Newsit.gr) τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο Telekom Center Athens, για την 31η αγωνιστική της Euroleague, χωρίς περιθώρια για νέα ήττα στη διοργάνωση.

Μετά από τέσσερα σερί αρνητικά αποτελέσματα στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να χάσει το “τρένο” της 6άδας και των πλέι οφ, γεγονός που μετατρέπει το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις Κάουνας σε… τελικό.

Οι “πράσινοι” αναμένεται όμως να εμφανιστούν “πάνοπλοι” στο Telekom Center Athens κόντρα στους Λιθουανός, αφού επανήλθαν όσοι έχασαν το ματς με τον Ηρακλή στην GBL, ενώ για το ντεμπούτο του στη σεζόν ετοιμάζεται ο Ματίας Λεσόρ.

Μετά από σχεδόν 1,5 που ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, ο Ματίας Λεσόρ είναι και πάλι έτοιμος να αγωνιστεί και ο Εργκίν Αταμάν εκτιμάται ότι θα του δώσει χρόνο συμμετοχής κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Ο Παναθηναϊκός ελπίζει έτσι ότι θα καταφέρει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, αναζητώντας τη 17 νίκη του σε 31 αγώνες στη φετινή Eurolague. Στην 6η θέση της κατάταξης βρίσκεται από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Μασιούλις, με μία νίκη περισσότερη από το “τριφύλλι”.

Οι “πράσινοι” είχαν νικήσει πάντως τους Λιθουανούς στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στη Ζαλγκίριο Αρένα, με 92-85, έχοντας ως πρώτους σκόρερ του Οσμάν και Ναν με 22 και 21 πόντους αντίστοιχα.