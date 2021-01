Πανηγύρισαν με τον διαιτητή και τους έπιασαν στα «πράσα» (video)

Άντε μετά να πειστεί ο κόσμος πως δεν υπάρχουν «σκιές» στον τελικό Κυπέλλου στο Κουβέιτ. Ο διαιτητής πήρε μέρος στους πανηγυρισμούς των νικητών.

Πρωτόγνωρες σκηνές μετά τη νίκη της Νάντι επί της Κάντσια (2-1) στον τελικό του Κυπέλλου Κουβέιτ, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να προκαλεί πολλά ερωτηματικά.

Το video που.. βρήκε το δρόμο του στα social media, εμφανίζει τους παράγοντες της νικήτριας ομάδας να υποδέχονται τον διαιτητή του τελικού στη σουίτα τους και να πανηγυρίζουν μαζί, πετώντας τον στον αέρα!

Για κακή τους τύχη, τα τζάμια της σουίτας δεν ήταν φιμέ κι έτσι τα πάντα καταγράφηκαν. Όταν κατάλαβαν πως ήταν ορατοί προς τον εξωτερικό κόσμο, κατέβασαν τα στόρια, αλλά ήταν πλέον αργά.

Εύλογα, το περιστατικό δημιουργεί απορίες και αμφιβολίες για την αμεροληψία του συγκεκριμένου ρέφερι.

🇰🇼Last night, members of Nadi Kuwait celebrated their 2-1 Crown Prince Cup Final win against arch rivals Qadsia by throwing the referee up in the air in their private box.



Nothing to see here… pic.twitter.com/lDy5xnT8kq