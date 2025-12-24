Πανιώνιος Betsson: «Κάηκε» η Νέα Σμύρνη για τις θριαμβεύτριες του τελικού του Super Cup στο βόλεϊ

Ο Πανιώνιος Betsson στέφθηκε νικητής του Super Cup βόλεϊ γυναικών, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 3-2 σετ (25-22, 23-25, 24-26, 25-19, 15-12) στον τελικό που διεξήχθη στο κλειστό «Ι. Ζηρίνης» το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025).

Ο Πανιώνιος Betsson πανηγύρισε έτσι τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του τμήματος! Λίγη ώρα μετά το φινάλε του τελικού και την απονομή του τροπαίου, οι «κυανέρυθρες» επέστρεψαν στη Νέα Σμύρνη, με τους φίλους της ομάδας να τις περιμένουν για να τις αποθεώσουν.

Οι αθλήτριες του Ντράγκαν Νέσιτς έγιναν ένα με τον κόσμο και πανηγύρισαν, για την ιστορική επιτυχία του Πανιωνίου.

Το τρόπαιο του Super Cup βολεϊ γυναικών σηκώθηκε στον αέρα της Νέας Σμύρνης