Πανιώνιος – Ηρακλής 1-1 και 2-3 στα πέναλτι: Πρόκριση «θρίλερ» για το «γηραιό» στο Κύπελλο Ελλάδας

Ο Ηρακλής απέκλεισε στα πέναλτι τον Πανιώνιο και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, μετά τη νίκη του με 3-2 στα πέναλτι, αφού η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1.

Σε μία αναμέτρηση που… έσπασε καρδιές στη Νέα Σμύρνη, ο Ηρακλής προηγήθηκε από το 3ο λεπτό του αγώνα με τον Εταμούσπε, αλλά ο Πανιώνιος ισοφάρισε γρήγορα με πέναλτι του Φαν ντερ Βάτερ και το ισόπαλο αποτέλεσμα έμεινε μέχρι τέλους στη νοκ άουτ αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η πρόκριση κρίθηκε έτσι στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι “κυανέρυθροι” προηγήθηκαν με 2-0, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφεραν να σκοράρουν σε τρεις σερί εκτελέσεις τους, επιτρέποντας στο “γηραιό” να φθάσει στην ανατροπή με 3-2 και να πανηγυρίσει την πρόκριση για τη League Phase της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα στο Κύπελλο Ελλάδας

Μακεδονικός – Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός 1-2

Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά 1-1 (2-3 πεν.)

Αιγάλεω – Παναργειακός 1-1 (6-5 πεν.)

ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος 0-4

Καβάλα – Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 πεν.)

17:00 Καμπανιακός – Athens Kallithea 0-1

17:00 Πανιώνιος – Ηρακλής 1-1 (2-3 πεν.)

17:00 Κισσαμικός – Μαρκό 0-1

17:15 Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης 1-0