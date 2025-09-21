Πανιώνιος – Καλλιθέα 1-0: Πήραν την πρώτη νίκη της σεζόν σε ένα παιχνίδι γιορτή οι «κυανέρυθροι»

Ο Πανιώνιος σε μία ημέρα γιορτής, καθώς στο πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι οι «κυανέρυθροι» γιόρτασαν τα 135α γενέθλιά τους. Αυτή συνοδεύτηκε με νίκη με 1-0 κόντρα στην Καλλιθέα, για τη 2η αγωνιστική της Super League 2.

Ο Παπαγεωργίου με ωραίο δεξί πλασέ στο 15′ πέτυχε το τέρμα που έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση. Και οι δύο ομάδες είχαν καλές στιγμές για να πετύχουν ακόμα ένα γκολ στον αγώνα, όμως η αστοχία και οι τερματοφύλακες κράτησαν το 1-0 υπέρ του Πανιωνίου, κόντρα στην Καλλιθέα.

Στην ανάπαυλα της αναμέτρησης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς, που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 41 ετών σε φιλικό παλαιμάχων του Ερυθρού Αστέρα. Οι «κυανέρυθροι» πραγματοποίησαν την ενός λεπτού σιγή στο ημίχρονο για να μη γίνει αμέσως μετά τη γιορτή για τα 135 χρόνια ζωής του συλλόγου.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 4 βαθμούς και είναι 2οι στη βαθμολογία, ενώ η Καλλιθέα με 3 βαθμούς είναι στην 3η θέση της Super League 2