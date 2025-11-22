Πανιώνιος – Καρδίτσα 107-105: Μετά από δύο παρατάσεις οι «κυανέρυθροι» πήραν την πρώτη νίκη τους στην GBL

Ο Πανιώνιος σε ένα τρελό παιχνίδι δύο παρατάσεων πήρε τη νίκη με 107-105 ενάντια στην Καρδίτσα και έσπασε το σερί των 14ων ηττών που κουβαλούσε σε GBL και Eurocup.

Σε όλο το παιχνίδι ο Πανιώνιος είχε την υπεροχή και φαινόταν πως θα καταφέρει να κερδίσει πιο εύκολα την αναμέτρηση. Η Καρδίτσα δεν τα παράτησε ποτέ στην αναμέτρηση, καθώς γύρισε από το -13 στην τέταρτη περίοδο για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση (84-84).

Στις παρατάσεις το σκορ ήταν «κλειστό» και ο Πανιώνιος με τρίποντο του Νίκου Γκίκα πήραν το προβάδισμα με 107-105 και πήραν τη νίκη, αφού οι φιλοξενούμενοι αστόχησαν στην τελευταία επίθεση του αγώνα.

Ο Χαντς ήταν καταπληκτικός για τον Πανιώνιο με 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ και βοήθησε τα μέγιστα στην πρώτη νίκη της ομάδας του Ηλία Ζούρου στην GBL Ο Τσαλμπούρης έκανε καλό παιχνίδι για τον Ιστορικό έχοντας 17 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Για την Καρδίτσα οι δύο Τζέφερσον κουβάλησαν την ομάδα και με 24 και 23 πόντους ήταν οι πρώτοι σκόρερ. Ο Χόχλερ ακολούθησε με 22 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-29,51-46, 70-59, 84-84, 96-96, 107-105

Πανιώνιος: Γουότσον 13 (5/7 δίποντα, 3/4 βολές και 9 ριμπάουντ), Λέμον 16 (8/12 δίποντα),Σταρκς 4 (2/3 δίποντα και 7 ασίστ), Λούις 8 (2/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα,1/1 βολές), Κρούζερ 2 (1/1 δίποντα), Παπαθανασίου, Τσαλμπούρης 17 (4/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 6 ριμπάουντ), Οικονομόπουλος, Γόντικας 5 (2/3 δίποντα, 1/4 βολές), Χαντς 34 (7/14 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 11/15 βολές, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ) Πατρίκις, Γκίκας 8 (2/2 τρίποντα, 2/2 βολές).

Καρδίτσα: Μπρ. Τζέφερσον 23(2/4 δίποντα, 6/17 τρίποντα, 1/1 βολές), Μπόθγουελ 3 (1/2τρίποντα), Κασελάκης 10 ( 2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4βολές), Ντ. Τζέφερσον 24 (6/12δίποντα, 2/6 τρίποντα,6/6 βολές), Μάντσεν 5 (2/3δίποντα,1/4 βολές), Χόρχλερ 22 (5/6δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/4 βολές), Έλις 4 (2/6 δίποντα), Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος 9 (1/4δίποντα, 2/7τρίποντα, 1/2 βολές), Καμπερίδης 5 (1/1 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Χουγκάζ.