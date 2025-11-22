Αθλητικά

Πανιώνιος – Καρδίτσα 107-105: Μετά από δύο παρατάσεις οι «κυανέρυθροι» πήραν την πρώτη νίκη τους στην GBL

Έσπασαν το αρνητικό σερί των 14 ηττών οι Νεοσμυρνιώτες στο θρίλερ με την Καρδίτσα
Πανιώνιος
Οι παίκτες του Πανιωνίου πανηγυρίζουν τη νίκη/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Πανιώνιος σε ένα τρελό παιχνίδι δύο παρατάσεων πήρε τη νίκη με 107-105 ενάντια στην Καρδίτσα και έσπασε το σερί των 14ων ηττών που κουβαλούσε σε GBL και Eurocup.

Σε όλο το παιχνίδι ο Πανιώνιος είχε την υπεροχή και φαινόταν πως θα καταφέρει να κερδίσει πιο εύκολα την αναμέτρηση. Η Καρδίτσα δεν τα παράτησε ποτέ στην αναμέτρηση, καθώς γύρισε από το -13 στην τέταρτη περίοδο για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση (84-84).

Στις παρατάσεις το σκορ ήταν «κλειστό» και ο Πανιώνιος με τρίποντο του Νίκου Γκίκα πήραν το προβάδισμα με 107-105 και πήραν τη νίκη, αφού οι φιλοξενούμενοι αστόχησαν στην τελευταία επίθεση του αγώνα.

 

Ο Χαντς ήταν καταπληκτικός για τον Πανιώνιο με 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ και βοήθησε τα μέγιστα στην πρώτη νίκη της ομάδας του Ηλία Ζούρου στην GBL Ο Τσαλμπούρης έκανε καλό παιχνίδι για τον Ιστορικό έχοντας 17 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Για την Καρδίτσα οι δύο Τζέφερσον κουβάλησαν την ομάδα και με 24 και 23 πόντους ήταν οι πρώτοι σκόρερ. Ο Χόχλερ ακολούθησε με 22 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-29,51-46, 70-59, 84-84, 96-96, 107-105

Πανιώνιος: Γουότσον 13 (5/7 δίποντα, 3/4 βολές και 9 ριμπάουντ), Λέμον 16 (8/12 δίποντα),Σταρκς 4 (2/3 δίποντα και 7 ασίστ), Λούις 8 (2/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα,1/1 βολές), Κρούζερ 2 (1/1 δίποντα), Παπαθανασίου, Τσαλμπούρης 17 (4/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 6 ριμπάουντ), Οικονομόπουλος, Γόντικας 5 (2/3 δίποντα, 1/4 βολές), Χαντς 34 (7/14 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 11/15 βολές, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ) Πατρίκις, Γκίκας 8 (2/2 τρίποντα, 2/2 βολές).

Καρδίτσα: Μπρ. Τζέφερσον 23(2/4 δίποντα, 6/17 τρίποντα, 1/1 βολές), Μπόθγουελ 3 (1/2τρίποντα), Κασελάκης 10 ( 2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4βολές), Ντ. Τζέφερσον 24 (6/12δίποντα, 2/6 τρίποντα,6/6 βολές), Μάντσεν 5 (2/3δίποντα,1/4 βολές), Χόρχλερ 22 (5/6δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/4 βολές), Έλις 4 (2/6 δίποντα), Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος 9 (1/4δίποντα, 2/7τρίποντα, 1/2 βολές), Καμπερίδης 5 (1/1 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Χουγκάζ.

