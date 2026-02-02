Πανιώνιος κατά Τζορτζ Πάπας: «Να ανακαλέσει άμεσα την ύβρη προς τον Φάνη Χριστοδούλου»

Ο Πανιώνιος έκανε διπλό… σωτηρίας στην έδρα του Αμαρουσίου για την GBL, αλλά το ματς ήταν επεισοδιακό στο φινάλε και η ομάδα της Νέας Σμύρνης καταγγέλλει υβριστική συμπεριφορά του Τζορτζ Πάπας προς τον Φάνη Χριστοδούλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανιωνίου, ο θρύλος της ομάδας και GM της, Φάνης Χριστοδούλου, πήγε να δώσει το χέρι του στον Τζορτζ Πάπας του Αμαρουσίου και δέχθηκε ύβρεις από τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Δεν σχολιάζουμε συχνά, ως Πρόεδροι της ΚΑΕ Πανιώνιος, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε ένα συγκεκριμένο σχόλιο αναφορικά με τη συμπεριφορά ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΒΡΗ του αθλητή κ. Παπαθανασίου (Pappas) του ΜΑΡΟΥΣΙ CHERRY προς τον GM της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ κ. Φάνη Χριστοδούλου, όταν ο τελευταίος έδωσε το χέρι, του, ως είθισται στον αθλητισμό, στον αθλητή, μετά το πέρας του εν λόγω αγώνα.



ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ κ. Παπαθανασίου, είσαστε ανάξιος να μιλάτε έτσι σε έναν από τους κορυφαίους ανθρώπους του αθλήματος.



ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΑΜΕΣΑ …



ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ…».