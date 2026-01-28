Πανιώνιος – Λόντον Λάιονς 79-78: Ο Λιούις χάρισε τη νίκη στον Ιστορικό στο Eurocup

Ο Πανιώνιος επικράτησε με 79-78 των Λόντον Λάιονς στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας», για τη 16η αγωνιστική του Eurocup, βελτιώνοντας σε 3-13 το ρεκόρ του στον Β’ όμιλο.

«Ηρωας» του Πανιωνίου ο Ματ Λιούις, ο οποίος δε λάθεψε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών στα 0,9 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, χαρίζοντας τη νίκη στους «κυανέρυρθους».

Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο παρέμεινε ανταγωνιστική και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των φιλοξενούμενων στο φινάλε.

Κορυφαίος για τον Πανιώνιο ήταν ο Μπράντον Τέιλορ με 20 πόντους και 7 ασίστ, με τους Τόμασον (13π.) και Κρούζερ (12π.) να δίνουν σημαντικές βοήθειες.

Οι Λόντον Λάιονς υποχώρησαν στο 5-11, παρά την καλή εμφάνιση των Ρέινολντς (16π.), Μπράουν (16π.) και Φίλιπ (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 38-41, 57-62, 79-78.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουότσον 10, Λέμον 6 (2), Τέιλορ 20 (2), Τσαλμπούρης 4, Λούις 9 (1), Γόντικας 2, Τόμασον 13 (2), Κρούζερ 12 , Νικολαΐδης, Γκίκας 3 (1).

ΛΟΝΤΟΝ ΛΑΙΟΝΣ (Σαμπόνις): Σάντι 2, Αντάμου, Σολουάντε 5 (1), Χόκινς 2, Πράις 11 (1), Μπράουν 16 (2), Λουκοσιούνας 1, Ράιτ 2, Φίλιπ 16 (2), Γουίλιαμς 7 (1), Ρέινολντς 16 (1).