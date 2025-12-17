Πανιώνιος – Ουλμ 69-94: Νέος διασυρμός για τον Ιστορικό στο Eurocup

Ο Πανιώνιος γνώρισε ακόμα μία συντριβή στο Eurocup, με την Ουλμ να διαλύει τον Ιστορικό με 94-69 στη Γλυφάδα για την 11η αγωνιστική του Eurocup.

Στο 1-10 υποχώρησε ο Πανιώνιος, ο οποίος πηγαίνει από ήττα σε ήττα στο Eurocup, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι Γερμανοί προηγήθηκαν ακόμη και με 34 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (48-82, 34’), στήνοντας πάρτι στο κλειστό της Γλυφάδας.

Οι Νεοσμυρνιώτες δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν ούτε καν ανταγωνιστικό πρόσωπο, αγνοώντας τη νίκη στο Eurocup από το ματς της πρεμιέρας με την Κέμνιτζ, την 1η Οκτωβρίου.

Οι Τάιλερ Γουόλ (11π., 8ριμπ.), Στέντμον Λέμον (11π.), Γιώργος Τσαλμπούρης (10π., 5ασ., 4ριμπ.) και Τζέιλεν Χαντς (16π.) ήταν οι «διψήφιοι» για την ομάδα του Ηλία Ζούρου, η οποία πλέον έχει μπροστά της τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην PAOK Sports Arena (20/12, 16:00).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-23, 25-46, 41-68, 69-94.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Γουάτσον 2 , Λέμον 11 (4/9 δίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Σταρκς 3, Οικονόμπουλος, Τσαλμπούρης 10 (3/8 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ) Λούις 2, Γόντικας 4, Κρούζερ 8 (2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χαντς 16 (1/3 τρίποντα, 7/10 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκίκας 2, Γουόλ 11 (3/4 δίποντα, 5/9 βολές, 8 ριμπάουντ)

ΟΥΛΜ (Χάρελσον): Βάιντεμαν, Λέντλουμ 4, Ντιακίτε 3, Τζένσεν 14 (4/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Όσμπορν 10 (4/6 δίποντα, 2/3 βολές, 7 ριμπάουντ), Σμιθ 21 (3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ανιγκμπάτα 8, Γκαραβάλια, Σένγκφελντερ 18 (5/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Πανιωνίου: 17/42 δίποντα, 4/28 τρίποντα, 23/33 βολές, 41 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 14 επιθετικά), 20 ασίστ, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 11 λάθη, 22 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ουλμ: 22/38 δίποντα, 11/28 τρίποντα, 17/27 βολές, 50 ριμπάουντ (39 αμυντικά – 11 επιθετικά), 21 ασίστ, 7 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 15 λάθη, 25 φάουλ.