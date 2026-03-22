Πανιώνιος – Παναθηναϊκός: Ο Ρισόν Χολμς έμεινε και πάλι εκτός εξάδας των ξένων των πράσινων

Η 12άδα του Παναθηναϊκού για το ματς στην GBL
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το απόγευμα (22.03.2026, 16:00) τον Πανιώνιο στο κλειστό της Γλυφάδας, στην αναμέτρηση με την οποία «πέφτει η αυλαία» της 22ηςαγωνιστικής στη GBL.

Στην 12άδα του Παναθηναϊκού που θα αγωνιστεί κοντά στον Πανιώνιο, δεν βρίσκεται το όνομα του Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός σέντερ έμεινε εκτός της εξάδας των ξένων του “τριφυλλιού”, χάνοντας δεύτερο σερί ματς της ομάδας, μετά από αυτό με τον Ερυθρό Αστέρα.

Πέραν του Χολμς, εκτός έμεινε και ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος θα παρακολουθήσει το ματς από την άκρη του πάγκου. Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού θα αποτελείται από τους Ναν, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Φαρίντ.

